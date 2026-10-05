Чумацький Шлях на початку своєї історії виглядав інакше: якою була наша галактика (відео)

Чумацький Шлях спочатку був ділянкою космосу, що складалася з тисяч галактик.

Астрономи з Чиказького університету (США) створили серію унікальних симуляцій, які дають змогу побачити, як формувався Чумацький Шлях протягом перших двох мільярдів років історії нашої галактики. Результати дослідження опубліковано в журналі The Open Journal of Astrophysics, пише Phys.

Вік нашої галактики Чумацький Шлях становить приблизно 13,6 мільярда років, тоді як вік Всесвіту оцінюється в 13,8 мільярда років. Чумацький Шлях — це величезна спіральна галактика діаметром близько 100 000 світлових років, що складається з кількох сотень мільярдів зірок. Але на самому початку своєї історії наша галактика виглядала зовсім інакше.

Ділянка космосу, яка згодом стала Чумацьким Шляхом, являла собою скупчення тисяч невеликих галактик, як показала серія комп’ютерних симуляцій, створена вченими. Виявилося, що деякі галактики утворювали величезну кількість зірок, а інші були заповнені лише міжзоряним газом або залишками загиблих зірок і чорними дірами. Усі ці галактики з часом злилися в одну величезну структуру, якою є наша галактика. Частина галактик тепер оточує Чумацький Шлях.

Моделювання показує, що саме так виглядала Чумацький Шлях 12 мільярдів років тому Фото: phys.org

Вчені зазначають, що ці симуляції є найдетальнішою на сьогодні моделлю еволюції Чумацького Шляху протягом перших двох мільярдів років його існування.

Оскільки астрономи не можуть повернутися в минуле, щоб безпосередньо дослідити початок Всесвіту, вони використовують дані космічних телескопів, які вивчають світло, що подорожувало до нас мільярди років. Ці дані, а також відомі фізичні процеси, були враховані в моделюванні.

Варто зазначити, що астрономи не можуть побачити весь Чумацький Шлях, адже ми живемо всередині галактики. Але про її форму та структуру вчені знають завдяки спостереженням за іншими подібними галактиками Фото: ESA

На відео вище показано частину симуляції ділянки космосу, яка стала частиною Чумацького Шляху. Процес формування нашої галактики охоплює період від 180 мільйонів до двох мільярдів років після Великого вибуху. Фіолетові нитки — це гарячий газ, білий колір позначає ультрафіолетове випромінювання зірок, а жовтий — світіння гарячих атомів кисню. Спалахи білого та жовтого кольорів виникають у міру того, як газ охолоджується й стискається, утворюючи зірки. Потім зірки нагрівають газ, і цикл повторюється.

Варто зазначити, що астрономи не можуть побачити весь Чумацький Шлях, адже ми живемо всередині галактики. Але про її форму та структуру вчені знають завдяки спостереженням за іншими подібними галактиками.

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