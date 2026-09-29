У крихітної галактики-супутника Чумацького Шляху вперше виявили дивного сусіда (фото)

Астрономи вважають, що виявлений об’єкт може бути першим виявленим супутником галактики-супутника такого невеликого розміру.

Вчені за допомогою космічного телескопа "Евклід" виявили дивний об’єкт, який розташований поруч з однією з маленьких галактик-супутників Чумацького Шляху. Це може бути дуже тьмяна зоряна система або ж галактика. Якщо останнє припущення вірне, то астрономи вперше виявили супутника галактики-супутника дуже малого розміру. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

У нашій галактиці Чумацький Шлях уже виявлено близько 60 галактик-супутників, які обертаються навколо неї, як Місяць навколо Землі. Найбільшою галактикою-супутником є Велика Магелланова Хмара, маса якої становить від 6 до 20 мільярдів мас Сонця.

Навколо нашої галактики також обертається карликова галактика у сузір’ї Печі (Fornax dSph). Вона розташована на відстані приблизно 470 000 світлових років від нас. Її маса приблизно в 100 разів менша за масу Великої Магелланової Хмари. Остання галактика, як вважають астрономи, має свої супутники, хоча це припущення ще потребує підтвердження. Але у таких маленьких галактик-супутників, як Fornax dSph, вчені ніколи не бачили супутників.

Карликова галактика у сузір"ї Піч Фото: NASA

Карликова галактика у сузір’ї Печі має шість відомих кульових зоряних скупчень. П’ять із них мають вік понад 10 мільярдів років, але вони розташовані далеко від центру галактики. Вважається, що на сьогодні такі скупчення мали б зміститися до центру.

Під час дослідження астрономи виявили новий об’єкт, який розташований на відстані приблизно 9100 світлових років від карликової галактики Fornax dSph. Його маса приблизно в 170 разів перевищує масу Сонця, і він отримав назву Fornax-7.

Об'єкт Fornax-7 видно в центрі зображення Фото: phys.org

Можливо, це нове зоряне скупчення, якого астрономи раніше ніколи не бачили, адже воно надзвичайно тьмяне. Але спостереження також вказують на те, що це може бути дуже маленька карликова галактика, в якій переважає темна матерія. Чим би не був цей об’єкт, дослідження показує, що його вік становить близько 10 мільярдів років.

Fornax-7 може бути або зоряним скупченням, позбавленим темної матерії, або галактикою-супутником із переважанням темної матерії, яка обертається навколо Fornax dSph. Якщо останнє припущення є правильним, то астрономи вперше виявили супутник у галактики-супутника дуже малого розміру.

Потрібні подальші дослідження, щоб з’ясувати природу об’єкта Fornax-7.

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