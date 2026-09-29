У крошечной галактики-спутника Млечного Пути впервые обнаружили странного соседа (фото)

Астрономы считают, что обнаруженный объект может быть впервые обнаруженным спутником галактики-спутника столь малого размера.

Ученые с помощью космического телескопа "Евклид" обнаружили странный объект, который находится рядом с одной из маленьких галактик-спутников Млечного Пути. Это может быть очень тусклая звездная система или же галактика. Если верно последнее предположение, то астрономы впервые обнаружили спутник у галактики-спутника очень маленького размера. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

У нашей галактики Млечный Путь уже обнаружено около 60 галактик-спутников, которые вращаются вокруг нее как Луна вокруг Земли. Самой большой галактикой-спутником является Большое Магелланово Облако, масса которой составляет от 6 до 20 миллиардов масс Солнца.

Вокруг нашей галактики также вращается Карликовая галактика в созвездии Печь (Fornax dSph). Она находится на расстоянии примерно 470 000 световых лет от нас. Ее масса прмиерно в 100 раз меньше массы Большого Магелланова Облака. У последней галактики, как считают астрономы есть свои спутники, хотя это предположение еще требует подтверждения. Но у таких маленьких галактик-спутников, как Fornax dSph, ученые никогда не видели спутников.

Карликовая галактика в созвездии Печь Фото: NASA

Карликовая галактика в созвездии Печь имеет шесть известных шаровых звездных скоплений. Пять из них имеют возраст более 10 миллиардов лет, но они расположены далеко от центра галактики. Считается, что к настоящему времени такие скопления должны были бы сместиться к центру.

В ходе исследования астрономы обнаружили новый объект, который находится на расстоянии примерно 9100 световых лет от карликовой галактики Fornax dSph. Его масса примерно в 170 раз больше массы Солнца, и он получил название Fornax-7.

Объект Fornax-7 виден в центре изображения Фото: phys.org

Возможно, это новое звездное скопление, которого астрономы раньше никогда не видели, ведь оно чрезвычайно тусклое. Но наблюдения также указывают на то, что это может быть очень маленькая карликовая галактика, в которой преобладает темная материя. Чем ни был этот объект, исследование показывает, что его возраст составляет около 10 миллиардов лет.

Fornax-7 может быть либо звездным скоплением, лишенным темной материи, либо галактикой-спутником с преобладанием темной материи, которая вращается вокруг Fornax dSph. Если верно последнее предположение, то астрономы впервые обнаружили спутник у галактики-спутника очень маленького размера.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить природу объекта Fornax-7.

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