Во время полета Starship на орбиту случилось странное: за кораблем летел неизвестный объект (фото)

Пользователи социальной сети Х обратили внимание на загадочный объект, который двигался за Starship в космосе.

Любители космоса во время прямой трансляции исторического полета самой большой ракеты мире Starship, созданной компанией SpaceX Илона Маска, заметили НЛО. Ни SpaceX, ни Маск не прокомментировали в сети появление таинственного объекта, который кажется преследовал космический корабль Starship на околоземной орбите, пишет Daily Mail.

Как уже писал Фокус, 28 сентября состоялось историческое событие для компании SpaceX. Самая большая ракета в мире Starship высотой 124 метра впервые оказалась на орбите вокруг Земли. Полностью многоразовая ракета состоит из двух ступеней: нижней под названием Super Heavy и космического корабля Starship. Эта ракета способна помочь людям заселить Луну и Марс, а также, возможно, более далекие миры.

Этот загадочный объект описывали как материнский корабль инопланетян, имеющий огромные размеры Фото: Скриншот

Загадочный НЛО заметили во время полета Starship на орбите Фото: Скриншот

Компания SpaceX вела прямую трансляцию исторического полета, и некоторые зрители заметили нечто странное, следовавшее за космическим кораблем Starship на околоземной орбите.

В социальной сети Х пользователи начали писать, что они обратили внимание на узкую, слегка изогнутую полосу бледно-голубого света с более ярким белым кончиком. Этот загадочный объект описывали как материнский корабль инопланетян, имеющий огромные размеры.

Пользователи социальной сети Х начали делиться кадрами, на которых виден загадочный НЛО. Некоторые любители космоса предположили, что инопланетяне прилетели посмотреть, как проходит полет Starship и все ли идет по плану.

Эксперты космической отрасли высказали мнение, что загадочным НЛО является след от выброшенного двигателями ускорителя Super Heavy газа Фото: Скриншот

Некоторые люди предположили, что это может быть Международная космическая станция, хотя сложно определить размер этого объекта и что это на самом деле.

В то же время эксперты космической отрасли высказали мнение, что загадочным НЛО является след от выброшенного двигателями ускорителя Super Heavy газа. Но это объяснение все же не убедило многих пользователей и они продолжали настаивать на том, что это может быть космический корабль инопланетян.

Самая большая в мире ракета Starship 28 сентября 2026 года впервые полетела на околоземную орбиту Фото: SpaceX

Ни компания SpaceX, ни Илон Маск пока не прокомментировали в сети появление таинственного объекта, замеченного во время прямой трансляции полета Starship на околоземную орбиту.

Эта испытательная миссия была признана успешной, хотя и имела взрывное завершение уже в Тихом океане.

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