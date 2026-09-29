Під час польоту Starship на орбіту сталася дивна подія: за кораблем летів невідомий об'єкт (фото)

Користувачі соціальної мережі X звернули увагу на загадковий об’єкт, який рухався за Starship у космосі.

Любителі космосу під час прямої трансляції історичного польоту найбільшої у світі ракети Starship, створеної компанією SpaceX Ілона Маска, помітили НЛО. Ні SpaceX, ні Маск не прокоментували в мережі появу таємничого об’єкта, який, здається, переслідував космічний корабель Starship на навколоземній орбіті, пише Daily Mail.

Як уже писав Фокус, 28 вересня відбулася історична подія для компанії SpaceX. Найбільша у світі ракета Starship висотою 124 метри вперше вийшла на орбіту навколо Землі. Ця повністю багаторазова ракета складається з двох ступенів: нижнього, що має назву Super Heavy, та космічного корабля Starship. Ця ракета здатна допомогти людям заселити Місяць і Марс, а також, можливо, й більш віддалені світи.

Цей загадковий об"єкт описували як материнський корабель інопланетян, що має величезні розміри Фото: Скриншот

Загадкове НЛО помітили під час польоту Starship на орбіті Фото: Скриншот

Компанія SpaceX проводила пряму трансляцію історичного польоту, і деякі глядачі помітили щось дивне, що слідувало за космічним кораблем Starship на навколоземній орбіті.

У соціальній мережі Х користувачі почали писати, що вони звернули увагу на вузьку, злегка вигнуту смугу блідо-блакитного світла з яскравішим білим кінчиком. Цей загадковий об’єкт описували як материнський корабель інопланетян, що має величезні розміри.

Користувачі соціальної мережі Х почали ділитися знімками, на яких видно загадкове НЛО. Деякі шанувальники космосу припустили, що інопланетяни прилетіли подивитися, як проходить політ Starship і чи все йде за планом.

Експерти космічної галузі висловили думку, що загадковим НЛО є слід від газу, викинутого двигунами прискорювача Super Heavy Фото: Скриншот

Деякі люди припустили, що це може бути Міжнародна космічна станція, хоча важко визначити розмір цього об’єкта та що це насправді.

Водночас експерти космічної галузі висловили думку, що загадкове НЛО — це слід від газу, викинутого двигунами прискорювача Super Heavy. Але це пояснення все ж не переконало багатьох користувачів, і вони продовжували наполягати на тому, що це може бути космічний корабель інопланетян.

Найбільша у світі ракета Starship 28 вересня 2026 року вперше вилетіла на навколоземну орбіту Фото: Starship

Ні компанія SpaceX, ні Ілон Маск поки що не прокоментували в мережі появу таємничого об’єкта, поміченого під час прямої трансляції польоту Starship на навколоземну орбіту.

Цю випробувальну місію було визнано успішною, хоча вона й завершилася вибухом уже в Тихому океані.

Інші новини науки