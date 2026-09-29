Під час польоту Starship на орбіту сталася дивна подія: за кораблем летів невідомий об'єкт (фото)
Користувачі соціальної мережі X звернули увагу на загадковий об’єкт, який рухався за Starship у космосі.
Любителі космосу під час прямої трансляції історичного польоту найбільшої у світі ракети Starship, створеної компанією SpaceX Ілона Маска, помітили НЛО. Ні SpaceX, ні Маск не прокоментували в мережі появу таємничого об’єкта, який, здається, переслідував космічний корабель Starship на навколоземній орбіті, пише Daily Mail.
Як уже писав Фокус, 28 вересня відбулася історична подія для компанії SpaceX. Найбільша у світі ракета Starship висотою 124 метри вперше вийшла на орбіту навколо Землі. Ця повністю багаторазова ракета складається з двох ступенів: нижнього, що має назву Super Heavy, та космічного корабля Starship. Ця ракета здатна допомогти людям заселити Місяць і Марс, а також, можливо, й більш віддалені світи.
Компанія SpaceX проводила пряму трансляцію історичного польоту, і деякі глядачі помітили щось дивне, що слідувало за космічним кораблем Starship на навколоземній орбіті.
У соціальній мережі Х користувачі почали писати, що вони звернули увагу на вузьку, злегка вигнуту смугу блідо-блакитного світла з яскравішим білим кінчиком. Цей загадковий об’єкт описували як материнський корабель інопланетян, що має величезні розміри.
Користувачі соціальної мережі Х почали ділитися знімками, на яких видно загадкове НЛО. Деякі шанувальники космосу припустили, що інопланетяни прилетіли подивитися, як проходить політ Starship і чи все йде за планом.
Деякі люди припустили, що це може бути Міжнародна космічна станція, хоча важко визначити розмір цього об’єкта та що це насправді.
Водночас експерти космічної галузі висловили думку, що загадкове НЛО — це слід від газу, викинутого двигунами прискорювача Super Heavy. Але це пояснення все ж не переконало багатьох користувачів, і вони продовжували наполягати на тому, що це може бути космічний корабель інопланетян.
Ні компанія SpaceX, ні Ілон Маск поки що не прокоментували в мережі появу таємничого об’єкта, поміченого під час прямої трансляції польоту Starship на навколоземну орбіту.
Цю випробувальну місію було визнано успішною, хоча вона й завершилася вибухом уже в Тихому океані.
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