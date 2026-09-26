Це можуть бути інопланетяни: з планети схожої на Землю надійшов дивний радіосигнал

Астрономи шукали сигнали потенційних інопланетян у 33 зоряних системах, і один сигнал особливо привертає увагу.

Наразі вчені не виявили жодних ознак існування ані будь-якого позаземного життя, ані розумних інопланетян, що володіють розвиненими технологіями. Але це не означає, що їх не існує. Китайські астрономи використовували радіотелескоп FAST, щоб виявити сигнали, які могли б надсилати інопланетяни у 33 зоряних системах. У результаті було виявлено сигнал, що надійшов із системи, де знаходиться планета, схожа на Землю. Дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal, пише ScienceAlert.

Всесвіт наповнений різними природними об’єктами, які є джерелами радіосигналів. Радіовипромінювання природних космічних джерел зазвичай розподілене по широкому діапазону частот. Вузькосмугові радіосигнали, зосереджені у дуже вузькому частотному діапазоні, більше характерні для технологій. При цьому відомо, що радіосигнали, які створюються штучними передавачами, змінюють свою частоту через рух планети навколо своєї осі та навколо своєї зірки.

Астрономи дослідили радіосигнали, що надійшли з 33 різних зоряних систем, де, як припускають, можуть існувати позаземні цивілізації. І лише одна система зацікавила вчених, адже саме з неї надійшов незвичайний радіосигнал.

У системі K2-155 є суперземля під назвою K2-155 d, яка в 1,6 раза більша за нашу планету. Вона може бути придатною для життя Фото: ScienceAlert

Ця система називається K2-155 і розташована на відстані приблизно 238 світлових років від нас. З цієї системи надійшов вузькосмуговий радіосигнал, який зберігся навіть після того, як дослідники відфільтрували всілякі перешкоди. Саме такий радіосигнал можна очікувати від штучного передавача, створеного розумними інопланетянами. Частота сигналу становила 1148,4167 МГц і змінювалася з часом.

Навколо зірки під назвою K2-155 класу "червоний карлик" (ці зірки менші за Сонце і менш яскраві, але їх найбільше у Чумацькому Шляху) обертаються три скелясті планети класу "суперземля". Тобто ці світи трохи більші за нашу планету за розміром, але потенційно можуть бути придатними для життя.

У системі K2-155 є суперземля під назвою K2-155 d, яка в 1,6 раза більша за нашу планету і знаходиться в зоні придатності для життя своєї зірки. Це означає, що на її поверхні може бути рідка вода — головний компонент для життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Можливо, це населена планета і саме звідти надійшов дивний сигнал.

Однак науковці поки що не можуть точно визначити джерело сигналу, і його природа залишається загадкою.

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