Это могут быть инопланетяне: с похожей на Землю планеты пришел странный радиосигнал

Астрономы искали сигналы потенциальных инопланетян в 33 звездных системах, и один сигнал особенно интригует.

Пока что ученые не обнаружили никаких признаков существования ни любой внеземной жизни, ни разумных инопланетян, обладающих развитыми технологиями. Но это не значит, что их не существует. Китайские астрономы использовали радиотелескоп FAST, которые могли бы передавать инопланетяне в 33 звездных системах. В итоге был обнаружен сигнал, пришедший из системы, где находится похожая на Землю планета. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal, пишет ScienceAlert.

Вселенная заполнена разными естественными объектами, которые являются источниками радиосигналов. Радиоизлучение природных космических источников обычно распределено по широкому диапазону частот. Узкополосные радиосигналы, сосредоточенные в очень узком частотном диапазоне, больше характерны для технологий. При этом известно, что радиосигналы, создаваемые искусственным передатчиками, меняют свою частоту из-за движения планеты вокруг своей оси и вокруг своей звезды.

Астрономы изучили радиосигналы, пришедшие из 33 разных звездных систем, где, как предполагается, могут существовать внеземные цивилизации. И только одна система заинтриговала ученых, ведь из нее пришел необычный радиосигнал.

В системе K2-155 есть суперземля под названием K2-155 d, которая в 1,6 раза больше нашей планеты. Она может быть обитаемой Фото: ScienceAlert

Эта система называется K2-155 и находится она расстоянии примерно 238 световых лет от нас. Из этой системы пришел узкополосный радиосигнал, который сохранился даже после того, как исследователи отсеяли всевозможные помехи. Именно такой радиосигнал можно ожидать от искусственного передатчика, созданного разумными инопланетянами. Частота сигнала составляла 1148,4167 МГц и она менялась со временем.

Вокруг звезды под названием K2-155 класса красный карлик (эти звезды меньше Солнца и менее яркие, но их больше всего в Млечном Пути) вращаются три каменистые планеты класса суперземля. То есть эти миры немного больше нашей планеты по размеру, но потенциально могут быть пригодными для жизни.

В системе K2-155 есть суперземля под названием K2-155 d, которая в 1,6 раза больше нашей планеты, и находится она в зоне обитаемости своей звезды. Это значит, что на ее поверхности и может быть жидкая вода – главный компонент для жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Возможно, это обитаемая планета и именно оттуда пришел странный сигнал.

Но ученые пока не могут точно установить источник сигнала, и его природа остается загадкой.

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