Загадкова величезна діра на Місяці: це може бути вхід до підземного світу (фото)

Отвір на поверхні Місяця вже давно спантеличує вчених. Тепер NASA вирішило з’ясувати, що ховається під ним.

NASA обрало проєкт GIMLI, представлений Інститутом планетології, щоб з’ясувати, чи ховається під ямою на поверхні Місяця під назвою Marius Hill Pit величезна підземна печера. Такі печери можуть зберігати свідчення вулканічного минулого Місяця і в майбутньому слугувати надійним укриттям для астронавтів, пише ScienceDaily.

Спостереження, проведені орбітальними апаратами, надали переконливі докази того, що під поверхнею Місяця можуть існувати величезні печери, утворені в результаті минулої вулканічної активності.

Входом до однієї з таких підземних печер може слугувати отвір Marius Hill Pit, глибиною близько 34 метрів і розміром 65 на 90 метрів. Щоб з’ясувати, чи це справді так, NASA обрало спільний проєкт Інституту планетології та компанії Honeybee Robotics під назвою GIMLI. У рамках проєкту буде розроблено посадковий модуль, місяцехід та спеціальне обладнання для дослідження Marius Hill Pit і потенційної підземної печери.

Входом до однієї з таких підземних печер може слугувати отвір Marius Hill Pit Фото: NASA

У майбутньому така печера могла б стати притулком для астронавтів, захищаючи їх від радіації та різких перепадів температур, характерних для поверхні Місяця.

Посадочний модуль і місяцехід використовуватимуть георадар, сейсмічні датчики та гравіметр для виявлення та визначення розмірів печери або того, що ховається внизу. За допомогою спеціальних камер можна буде отримати унікальні зображення стінок отвору та потенційної печери.

Навіть якщо вчені не знайдуть печеру, отримані дані допоможуть відповісти на питання про те, як саме утворилася ця діра на Місяці. Також ці дані допоможуть краще зрозуміти геологію та історію вулканізму Місяця.

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