Скрытая Девятая планета: что показывают гравитационные аномалии на краю Солнечной системы

Астрономы многие десятилетия считают, что в самых отдаленных уголках Солнечной системы может скрываться еще не открытая планета.

Открытие Нептуна в 1846 году показало, что о существовании невидимой планеты можно судить по ее гравитационному воздействию на другие небесные тела. После этого начались поиски девятой планеты Солнечной системы и в 1930 году был обнаружен Плутон. Но с 2006 года этот мир считается карликовой планетой. Некоторые астрономы считают, что более далекий и скрытый от нас мир, который называют просто Девятая планета, существует где-то на краю Солнечной системы. И некоторые ученые уверены, что эта планета будет открыта в ближайшее время, пишет Space.

В начале XX века астрономы предположили, что подобно тому как Нептун был обнаружен благодаря аномалиям в движении Урана, можно обнаружить более далекую Девятую планету. Но за более чем 100 лет поисков никакой новой планеты обнаружено не было. Плутон мы не считаем, ведь это карликовая планета. Поэтому сейчас в Солнечной системе находится 8 полноценных планет, последней из которых является Нептун.

Сторонники гипотезы о Девятой планете считают, что она существует далеко за орбитой Нептуна и на это указывают аномалии в движении некоторых транснептуновых объектов, расположенных в поясе Койпера на окраинах Солнечной системы.

Эта гипотеза существует уже 10 лет и за последние годы астрономы собрали, как они считают, несколько доказательств того, что именно гравитационное влияние большой скрытой от нас планеты может объяснить странности некоторых объектов в поясе Койпера. Например, это касается необычной группировки некоторых объектов, наличия у них ретроградной орбиты (противоположного вращения вокруг Солнца), а также наличие большого наклона орбиты к плоскости эклиптики.

Сторонники гипотезы о Девятой планете считают, что она существует далеко за орбитой Нептуна и на это указывают аномалии в движении некоторых транснептуновых объектов, расположенных в поясе Койпера на окраинах Солнечной системы. Иллюстрация Фото: Live Science

Но напрямую обнаружить Девятую планету пока не удалось. Хотя сторонники ее существования считают, что недавно начавшая работу Обсерватория имени Веры Рубин сможет ее найти и это может произойти в ближайшем будущем.

Ученые считают, что обнаружение новых объектов с аномальными характеристиками в поясе Койпера даст больше доказательств того, что скрытая планета существует и эти данные помогут ее найти.

С другой стороны, астрономы могут найти альтернативное объяснение гравитационных аномалий на окраине Солнечной системы, которые не связаны с не открытой планетой. Может быть ее вообще не существует.

Сложность в обнаружении такого мира состоит в том, что если он скрывается где-то очень далеко от Солнца, то туда попадает очень мало солнечного света. А значит гипотетическая планета отражает мало света, то есть она очень тусклая, а потому ее сложно будет увидеть даже очень мощному телескопу.

После открытия Нептуна прошло почти 100 лет прежде чем астрономы обнаружили Плутон. 76 лет, с 1930 по 2006 год, он считался девятой планетой Солнечной системы. Это значит, что теоретически, через 100 лет после открытия Плутона ученые могут обнаружить новую планету Солнечной системы. Осталось лишь подождать несколько лет и, возможно, мы узнаем есть ли Девятая планета или ее нет.

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