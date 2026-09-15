Прихована Дев'ята планета: що показують гравітаційні аномалії на межі Сонячної системи

Протягом багатьох десятиліть астрономи вважають, що у найвіддаленіших куточках Сонячної системи може ховатися ще не відкрита планета.

Відкриття Нептуна у 1846 році показало, що про існування невидимої планети можна судити за її гравітаційним впливом на інші небесні тіла. Після цього почалися пошуки дев'ятої планети Сонячної системи, і в 1930 році було виявлено Плутон. Але з 2006 року цей світ вважається карликовою планетою. Деякі астрономи вважають, що більш віддалений і прихований від нас світ, який називають просто Дев'ята планета, існує десь на краю Сонячної системи. І деякі вчені впевнені, що ця планета буде відкрита найближчим часом, пише Space.

На початку XX століття астрономи припустили, що, подібно до того, як Нептун було виявлено завдяки аномаліям у русі Урана, можна виявити й більш віддалену Дев’яту планету. Однак за понад 100 років пошуків жодної нової планети виявлено не було. Плутон ми не враховуємо, адже це карликова планета. Тому зараз у Сонячній системі налічується 8 повноцінних планет, останньою з яких є Нептун.

Прихильники гіпотези про Дев'яту планету вважають, що вона існує далеко за орбітою Нептуна, і на це вказують аномалії в русі деяких транснептунових об'єктів, розташованих у поясі Койпера на околицях Сонячної системи.

Ця гіпотеза існує вже 10 років, і за останні роки астрономи зібрали, на їхню думку, кілька доказів того, що саме гравітаційний вплив великої, прихованої від нас планети може пояснити дивні особливості деяких об’єктів у поясі Койпера. Наприклад, це стосується незвичайного скупчення деяких об’єктів, наявності в них ретроградної орбіти (обертання в протилежному напрямку навколо Сонця), а також значного нахилу орбіти до площини екліптики.

Прихильники гіпотези про Дев"яту планету вважають, що вона існує далеко за орбітою Нептуна, і на це вказують аномалії в русі деяких транснептунових об"єктів, розташованих у поясі Койпера на околицях Сонячної системи. Ілюстрація Фото: Live Science

Однак безпосередньо виявити Дев’яту планету поки що не вдалося. Хоча прихильники її існування вважають, що Обсерваторія імені Віри Рубін, яка нещодавно розпочала роботу, зможе її знайти, і це може статися в найближчому майбутньому.

Вчені вважають, що виявлення нових об’єктів з аномальними характеристиками в поясі Койпера надасть більше доказів того, що прихована планета існує, і ці дані допоможуть її знайти.

З іншого боку, астрономи можуть знайти альтернативне пояснення гравітаційних аномалій на околиці Сонячної системи, які не пов’язані з невідкритою планетою. Можливо, її взагалі не існує.

Складність у виявленні такого світу полягає в тому, що якщо він ховається десь дуже далеко від Сонця, то туди потрапляє дуже мало сонячного світла. А отже, гіпотетична планета відбиває мало світла, тобто вона дуже тьмяна, а тому її буде складно побачити навіть за допомогою дуже потужного телескопа.

Після відкриття Нептуна минуло майже 100 років, перш ніж астрономи виявили Плутон. Протягом 76 років, з 1930 по 2006 рік, він вважався дев’ятою планетою Сонячної системи. Це означає, що теоретично через 100 років після відкриття Плутона вчені можуть виявити нову планету Сонячної системи. Залишилося лише почекати кілька років, і, можливо, ми дізнаємося, чи існує Дев’ята планета, чи ні.

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