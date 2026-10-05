Дев'ята планета Сонячної системи існує: вчені вважають, що знайшли доказ

Астрономи вважають, що вперше виявили прямий доказ того, що далеко за Нептуном знаходиться велика планета.

Деякі астрономи вважають, що розташування та нахил орбіт транснептунових об’єктів вказують на те, що їхнім рухом керує гравітація невідомої великої планети. Згідно з розрахунками, ця планета, яка, ймовірно, схожа на Нептун, рухається по еліптичній орбіті на відстані приблизно 300 астрономічних одиниць від Сонця. Це приблизно 45 мільярдів кілометрів. Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вважають, що вони виявили перший прямий доказ існування Дев’ятої планети, пише Sky at Night Magazine.

Навіть якщо Дев’ята планета існує на відстані 300 астрономічних одиниць від Сонця, то вона розташована щонайменше в 10 разів далі від нашої зірки, ніж Нептун — восьма й остання планета Сонячної системи. Це означає, що її важко побачити.

Якщо гіпотетична планета розташована так далеко, то вона відбиває приблизно в 10 000 разів менше сонячного світла, ніж Нептун. До речі, ця планета приблизно в 4 рази більша за Землю.

Але водночас Дев’ята планета має випромінювати лише у 100 разів менше власного тепла, тобто інфрачервоного випромінювання, ніж восьма планета Сонячної системи. Тому шукати таку планету потрібно за допомогою космічних інфрачервоних телескопів, зазначають вчені.

Якщо гіпотетична планета розташована так далеко, то вона відбиває приблизно в 10 000 разів менше сонячного світла, ніж Нептун Фото: Девятая планета

Автори дослідження провели аналіз архівних даних інфрачервоних телескопів IRAS та AKARI, які вже не працюють. При цьому дані спостережень за околицями Сонячної системи були отримані з різницею у 23 роки.

На відстані 300 астрономічних одиниць від Сонця орбітальна швидкість гіпотетичної Дев’ятої планети була б настільки малою, що в даних обсерваторій об’єкт здавався б нерухомим, але за 23 роки він мав би трохи зміститися.

У ході дослідження вчені відібрали з кількох інфрачервоних джерел одне, яке може бути тією самою Дев’ятою планетою. Характеристики джерела випромінювання відповідають очікуванням щодо планети розміром з Нептун, яка знаходиться так далеко від Сонця.

Отже, можливо, астрономи отримали перший прямий доказ існування Дев’ятої планети. Але цих даних занадто мало, щоб стверджувати, що це гіпотетична планета на краю Сонячної системи. Вчені хочуть провести спостереження за допомогою найпотужніших наземних телескопів, щоб з’ясувати, що саме являє собою виявлене джерело інфрачервоного світла.

А поки що в Сонячній системі залишається 8 планет. Пошук Дев’ятої планети триває.

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