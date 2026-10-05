У Чумацькому Шляху виявлено дивний стародавній об'єкт: важко визначити, що це (фото)

Неподалік від центру нашої галактики астрономи виявили приховане зоряне скупчення, яке поки що не піддається класифікації.

Астрономи виявили раніше невідоме зоряне скупчення, вік якого становить приблизно 5 мільярдів років. Незвичайні характеристики цього об’єкта поки що не дають змоги точно визначити, до якого класу зоряних систем він належить. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Неподалік від центру Чумацького Шляху астрономи виявили приховане зоряне скупчення, яке отримало назву Garro 04 і складається зі старих зірок. Розрахунки показали, що скупчення знаходиться на відстані майже 33 000 світлових років від нас.

Оскільки зірки в зоряному скупченні мають рухатися в просторі в схожому напрямку та з майже однаковою швидкістю, вчені використали ці параметри для відокремлення справжніх членів скупчення від зірок, що не пов’язані з ним. У результаті виявилося, що Garro 04 містить 613 старих зірок, вік яких становить близько 5 мільярдів років. Нагадуємо, що вік Сонця становить 4,6 мільярда років.

Неподалік від центру Чумацького Шляху астрономи виявили приховане зоряне скупчення, яке отримало назву Garro 04 і складається зі старих зірок Фото: phys.org

Однак у зірок скупчення Garro 04 було виявлено нижчий вміст металів, ніж у Сонця. Астрономи називають металами хімічні елементи, які важчі за водень і гелій. А рівень концентрації металів називають металічністю зірки.

З огляду на вік та хімічний склад, нове зоряне скупчення дуже складно класифікувати. Скупчення Garro 04 занадто старе, щоб бути "молодим" розсіяним зоряним скупченням, але недостатньо старе і не має настільки низького вмісту металів, щоб бути кульовим зоряним скупченням.

Вчені продовжать спостерігати за космосом, щоб з’ясувати, що ж це за астрономічний об’єкт. Можливо, це проміжний тип зоряних скупчень, про який поки що мало що відомо.

Отже, Garro 04 поповнює невеликий, але дедалі більший перелік загадкових проміжних зоряних скупчень, виявлених у ході нещодавніх досліджень. Астрономи вважають, що в центральних областях Чумацького Шляху приховано ще багато подібних об’єктів, які ще належить виявити.

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