В космосе взорвалась черная дыра: ее "обломок" врезался в нашу планету с невозможной силой

Новое исследование объясняет, откуда взялась “невозможная” призрачная частица, которая имеет невероятно огромную энергию.

В 2023 году нейтринный детектор KM3NeT зафиксировал столкновение с нашей планетой нейтрино с такой огромной энергией, что это должно было быть невозможно. Во Вселенной нет известных источников, способных производить такую ​​энергию, которая в 30 000 больше, чем энергия самой высокоэнергетической частицы, когда-либо созданной Большим адронным коллайдером, самым мощным в мире ускорителем частиц. С тех пор ученые пытаются определить источник этой "невозможной" частицы. Новая теория предполагает, что это "обломок" первичной черной дыры, которая испаряется и теряет массу. Исследование опубликовано в журнале Physical Review D, пишет Gizmodo.

Нейтрино часто называют призрачными частицами, ведь их сложно обнаружить. Они почти не взаимодействуют с обычной материей, хотя чрезвычайно распространены во Вселенной.

Новая теория астрофизиков относительно источника "невозможного" нейтрино основана на теории струн. Она предполагает, что все элементарные частицы являются крошечными вибрирующими нитями энергии, то есть струнами. Теория струн также предполагает, что существует не четыре привычных нам измерения (3 измерения пространства и одно измерение времени), а намного больше.

Более 50 лет назад физик Стивен Хокинг предсказал существование первичных черных дыр, которые могли появиться вскоре после Большого взрыва. Эти черные дыры могут постепенно взрываться, "испаряться" и выпускать частицы в виде излучения Хокинга. После чего они фактически исчезают.

В 2023 году нейтринный детектор KM3NeT зафиксировал столкновение с нашей планетой нейтрино с такой огромной энергией, что это должно было быть невозможно Фото: ScienceAlert

Авторы исследования указывают на то, что никакие известные астрономические объекты не могли выпустить нейтрино с невероятно огромной энергией, а потому новая теория предполагает, что это могла сделать первичная черная дыра. При этом данная черная дыра состоит из космических струн и скрывается в пятом измерении. По словам астрофизиков, законы квантовой гравитации неизбежно приводят к существованию пятимерных первичных черных дыр.

Согласно исследованию, в пятом измерении господствует только гравитация, оно может быть очень маленьким и возникает как следствие расширения Вселенной. Авторы считают, что первичные черные дыры возникли в результате сжатия космических струн в этом измерении под действием гравитации.

Согласно расчетам ученых, пятимерные черные дыры должны испаряться медленнее своих четырехмерных аналогов. Именно этот процесс приводит к выбросу нейтрино с чрезвычайно высокой энергией.

Это лишь одна из самых необычных теорий, которую озвучивали за последние годы ученые, чтобы разобраться с источником "невозможного" нейтрино. Но иногда самые безумные теории оказываются правильными.

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