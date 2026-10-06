Неожиданное открытие: черные дыры могут увеличиваться в размерах и без космических катастроф

Как показывает новое исследование для того, чтобы центральная черная дыра стала очень большой, не обязательно должно произойти столкновение галактик.

Масштабное наблюдение за сотнями галактик показало, что черные дыры в их центре могут набирать массу так же эффективно, как и в галактиках, которые пережили космическую катастрофу в виде столкновения и слияния. Это меняет представление об эволюции галактик и черных дыр. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.

Считается, что масса центральной черной дыры в галактике связана с массой балджа (сфероидальное уплотнение из звезд в центральной части галактики) и общей массой звезд. То есть черная дыра и галактика должны эволюционировать вместе.

Но теория о совместной эволюции подвергается сомнению из-за того, что в последние годы были обнаружены слишком большие черные дыры в относительно небольших галактиках, а также было обнаружено намного больше дисковых галактик в ранней Вселенной, чем ожидалось. В дисковых галактиках (к ним принадлежит Млечный Путь) большая часть звезд, газа и пыли сосредоточена в плоском диске.

Поскольку галактические диски являются хрупкими структурами, которые обычно разрушаются при столкновении галактик, их распространенность ставит вопрос о том, как растут черные дыры в галактиках, не участвующих в процессах слияния галактик.

Астрономы изучили 2435 галактик, содержащих активные центральные черные дыры. Среди них они выделили 546 галактик без балджа Фото: phys.org

Ученые хотели выяснить, могут ли центральные черные дыры активно набирать массу и расти даже без слияния галактик. Этот процесс, как считается, предоставляет дополнительный материал для роста.

Астрономы изучили 2435 галактик, содержащих активные центральные черные дыры. Среди них они выделили 546 галактик без балджа. Наличие этой структуры обычно служит свидетельством произошедших в прошлом слияний галактик. Затем ученые оценили массу черных дыр и сравнили как эта масса соотносится с общей массой звезд в галактиках с балджем, и без него.

К своему удивлению, астрономы обнаружили, что в галактиках без балджа соотношение массы черной дыры и массы звезд такое же, как и в галактиках с балджем. Это говорит о том, что черные дыры в галактиках без балджа растут так же эффективно, как и в галактиках с ним. Это неожиданный результат, указывающий на то, что для нормального роста черным дырам не обязательно участвовать в процессах слияния галактик.

Астрономы считают, что рост черных дыр обеспечивает приток газа, который к центру галактики направляют звездные спиральные рукава галактик. Таким образом сверхмассивная черная дыра получает возможность активно набирать массу.

Но ученые признают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью подтвердить новые данные.

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