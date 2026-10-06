Где в космосе могут жить инопланетяне: исследование показывает, что они близко (видео)

Масштабное моделирование Вселенной приказало, в какой части космоса присутствуют наиболее благоприятные условия для существования жизни.

Где во Вселенной с наибольшей вероятностью может существовать жизнь? Чтобы ответить на этот вопрос ученые провели анализ масштабной модели Вселенной EAGLE. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет The Conversation.

Области космоса, благоприятные для жизни, называют зонами обитаемости. Там есть необходимые условия, чтобы на каменистых планетах находилась вода в жидком виде – главный компонент жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Зона обитаемости находится близко к звездам, но не все звезды могут создавать необходимые для появления жизни условия.

Например, возле центра Млечного Пути, и других подобных галактик, звезд слишком много, а потому они оказывают негативное гравитационное влияние на планетные системы. С другой стороны, на окраине галактики находится слишком мало химических элементов, необходимых для жизни. Как показывает моделирование, Солнце находится в идеальном месте в Млечном Пути, чтобы на планете, расположенной в зоне обитаемости, появилась жизнь. Речь конечно же о нашей планете Земля. То же самое верно и для других подобных галактик.

Как показывает моделирование, Солнце находится в идеальном месте в Млечном Пути, чтобы на планете, расположенной в зоне обитаемости, появилась жизнь Фото: Live Science

По словам ученых, для появления жизни необходима каменистая планета с твердой поверхностью. Но для формирования планет земного типа требуется определенная концентрация тяжелых химических элементов (тех, что тяжелее водорода и гелия). Если такого количества нет, то планета, пригодная для жизни, вероятно, не сформируется. Также в галактиках наиболее неблагоприятными для жизни местами являются участки космоса, где часто взрываются звезды и выпускают разрушительное излучение.

Современный Млечный Путь представляет собой типичный пример галактики, благоприятной для жизни Фото: ESA

Моделирование показало, что наиболее опасными для жизни являются галактики с высокими темпами звездообразования. Современный Млечный Путь представляет собой типичный пример галактики, благоприятной для жизни. В нашей галактике происходит мало космических катастроф и скорость образования новых звезд очень медленная.

По словам ученых, Млечный Путь выглядит типичным представителем тех галактик, которые успешно преобразовали космическое сырье в среду, благоприятную для жизни. Поэтому, потенциальные инопланетяне могут существовать в нашей галактике, а также других похожих галактиках.

Возможно, мы не обнаружили другие цивилизации в космосе из-за слишком больших расстояний, которые нас разделяют. А может быть некоторые цивилизации уже исчезли в силу разных причин. В любом случае новое исследование обнадеживает: возможно, мы не одиноки как минимум в Млечном Пути.

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