Де в космосі можуть жити інопланетяни: дослідження показує, що вони поруч (відео)

Масштабне моделювання Всесвіту дозволило визначити, в якій частині космосу існують найбільш сприятливі умови для існування життя.

Де у Всесвіті з найбільшою ймовірністю може існувати життя? Щоб відповісти на це запитання, вчені провели аналіз масштабної моделі Всесвіту EAGLE. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише The Conversation.

Області космосу, сприятливі для життя, називають зонами придатності для життя. Там є необхідні умови для того, щоб на скелястих планетах була вода у рідкому стані — головний компонент життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Зона придатності для життя розташована близько до зірок, але не всі зірки можуть створювати умови, необхідні для виникнення життя.

Наприклад, поблизу центру Чумацького Шляху та інших подібних галактик зірок занадто багато, а тому вони чинять негативний гравітаційний вплив на планетні системи. З іншого боку, на околиці галактики занадто мало хімічних елементів, необхідних для життя. Як показує моделювання, Сонце знаходиться в ідеальному місці в Чумацькому Шляху, щоб на планеті, розташованій у зоні придатності для життя, з’явилося життя. Мова, звичайно ж, про нашу планету Землю. Те саме справедливо й для інших подібних галактик.

Як показує моделювання, Сонце розташоване в ідеальному місці в Чумацькому Шляху, щоб на планеті, що знаходиться в зоні придатності для життя, з"явилося життя Фото: Live Science

За словами вчених, для виникнення життя необхідна кам’яниста планета з твердою поверхнею. Але для формування планет земного типу потрібна певна концентрація важких хімічних елементів (тих, що важчі за водень і гелій). Якщо такої кількості немає, то планета, придатна для життя, ймовірно, не сформується. Також у галактиках найбільш несприятливими для життя місцями є ділянки космосу, де часто вибухають зірки й випромінюють руйнівне випромінювання.

Сучасне Чумацьке Шляху є типовим прикладом галактики, сприятливої для життя Фото: ESA

Моделювання показало, що найбільш небезпечними для життя є галактики з високими темпами зореутворення. Сучасний Чумацький Шлях є типовим прикладом галактики, сприятливої для життя. У нашій галактиці відбувається мало космічних катастроф, а швидкість утворення нових зірок дуже повільна.

За словами вчених, Чумацький Шлях виглядає як типовий представник тих галактик, які успішно перетворили космічну сировину на середовище, сприятливе для життя. Тому потенційні інопланетяни можуть існувати в нашій галактиці, а також в інших подібних галактиках.

Можливо, ми не виявили інших цивілізацій у космосі через надто великі відстані, що нас розділяють. А може, деякі цивілізації вже зникли з різних причин. У будь-якому разі нове дослідження вселяє надію: можливо, ми не самотні принаймні у Чумацькому Шляху.

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