Величезна підземна структура пов’язана з одним із найбільших масових вимирань на Землі

Вчені з’ясували, що удар астероїда, який утворив кратер діаметром близько 16 кілометрів, міг бути однією з причин масового вимирання 370 мільйонів років тому.

Згідно з дослідженням, виявилося, що стародавній ударний кратер, прихований під містом Еймс (штат Оклахома, США), майже на 100 мільйонів років молодший, ніж вважалося раніше. Тому вчені вважають, що удар космічного каменю, який утворив цей кратер, може бути однією з причин одного з п’яти найбільших масових вимирань на Землі. Дослідження опубліковано в журналі Meteoritics and Planetary Science, пише Space.

Ударний кратер діаметром близько 16 кілометрів було виявлено 35 років тому за допомогою сейсмічного зондування. Цю підземну структуру вкриває шар осадових порід товщиною 2,7 кілометра.

Раніше вважалося, що вік кратера становить приблизно 467 мільйонів років. Ця оцінка ґрунтувалася на даних про вік решток стародавніх істот, схожих на вугрів, відомих як конодонти. Саме в цей період на Землю з космосу падали астероїди у великій кількості.

Тепер же вчені з’ясували, що насправді вік ударного кратера становить 370 мільйонів років. Ці дані було отримано завдяки аналізу кристалів циркону. Вік кристалів цього мінералу можна визначити, вимірявши вміст урану та свинцю. З часом ізотопи урану розпадаються, перетворюючись на атоми свинцю. Чим більше свинцю в кристалі циркону, тим старший мінерал.

Отже, вчені пов’язують цей ударний кратер із девонським масовим вимиранням, що сталося саме 370 мільйонів років тому, коли на Землі вимерло до 40 % усіх морських мешканців.

Що стосується решток конодонтів, то вони опинилися в гірській породі задовго до падіння астероїда, який утворив кратер, що зараз розташований під містом Еймс. Ці рештки просто були викинуті з глибших шарів гірських порід під час падіння астероїда, вважають вчені.

Хоча сам по собі удар космічного каменю не міг би спричинити масове вимирання на Землі, він міг бути однією з його причин нарівні зі зниженням рівня кисню на планеті та підвищенням рівня вулканічної активності, зазначають автори дослідження.

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