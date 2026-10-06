Нобелівська премія з фізики 2026: вчений виявив в Антарктиді "привидів" із космосу (фото)

Американський фізик, мисливець за "примарними частинками" Френсіс Хальцен отримав Нобелівську премію з фізики 2026 року.

Френсіс Хальцен отримав Нобелівську премію з фізики 2026 року "за вирішальний внесок у роботу нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття високоенергетичних нейтрино астрофізичного походження". Нейтрино — це одні з найнеуловиміших елементарних частинок у Всесвіті, а IceCube — це унікальна нейтринна обсерваторія, яка розташована в Антарктиді.

Що таке нейтрино

Нейтрино — це фундаментальна елементарна частинка, яка не має електричного заряду і майже не має маси. Вона рідко взаємодіє зі звичайною матерією, а тому її важко виявити. Через це нейтрино називають "частинками-привидами".

Нейтрино — це фундаментальна елементарна частинка, яка не має електричного заряду і майже не має маси Фото: ScienceAlert

Астрофізичні високоенергетичні нейтрино, джерелом яких є природні прискорювачі частинок, такі як вибухи наднових (так вмирають масивні зірки) та активні надмасивні чорні діри в центрах галактик, летять крізь космос майже зі швидкістю світла. Нейтрино проходять практично крізь усі об’єкти й не зустрічають перешкод на своєму шляху. Навіть зараз, коли ви читаєте цей текст, через ваше тіло щосекунди пролітає приблизно трильйони нейтрино. Існують електронне, мюонне та тау-нейтрино, а також відповідні античастинки з антиматерії.

Однак джерела нейтрино з найвищою енергією досі залишаються загадкою, і астрофізики намагаються їх виявити. Відомо, що нейтрино можуть мати енергію, яку не може надати частинкам навіть найпотужніший прискорювач частинок у світі — Великий адронний колайдер.

Хто такий Френсіс Хальцен

Френсіс Хальцен народився 23 березня 1944 року в бельгійському місті Тінен. У 1969 році захистив докторську дисертацію в Левенському католицькому університеті в Бельгії. Це один із найстаріших університетів Європи, заснований у 1425 році. Хальцен є професором Вісконсинського університету в Мадісоні, США.

За що Френсіс Хальцен отримав Нобелівську премію з фізики 2026 року

Нейтрино дуже рідко, але все ж вступає у взаємодію з ядрами атомів, а тому за допомогою спеціальних детекторів їх можна виявити. У 1988 році Френсіс Хальцен першим дійшов висновку, що лід в Антарктиді можна використовувати для виявлення невловимих частинок нейтрино.

Його ідея та наукове керівництво відіграли ключову роль у створенні нейтринної обсерваторії IceCube. Для виявлення нейтрино, що проходять крізь Землю, використовується понад п’ять тисяч спеціальних детекторів, розміщених на глибині понад 1,5 км під льодом в Антарктиді. Коли нейтрино вступають у взаємодію з ядрами атомів у льоді, утворюються заряджені частинки, які випромінюють світло. Детектори фіксують це світло.

Нейтринна обсерваторія IceCube в Антарктиді Фото: ScienceAlert

Астрофізичні нейтрино з дуже великою енергією зустрічаються вкрай рідко, тому для їх виявлення потрібен величезний об’єм льоду. Нейтринна обсерваторія IceCube, запущена у 2011 році, використовує кубічний кілометр льоду.

За допомогою цієї обсерваторії вчені вперше виявили високоенергетичні нейтрино, а також "примарні частинки", які прибули з-за меж Сонячної системи. Нейтрино з меншою енергією утворює Сонце, а також ядерні реактори на Землі.

Саме завдяки Хальцену фізики зараз можуть виявляти нейтрино, що виникають у результаті процесів із надзвичайно високою енергією у глибокому космосі.

Дані, отримані в обсерваторії IceCube, дають змогу краще зрозуміти, як виникають високоенергетичні нейтрино. Також ці дані можуть допомогти виявити невідомі космічні явища.

Розмір Нобелівської премії у 2026 році

Нобелівський фонд збільшив грошову винагороду для лауреатів Нобелівської премії. Це рішення приурочено до 125-річчя премії. Тепер розмір премії становить 12 мільйонів шведських крон, або 1,2 мільйона доларів США, або майже 55 мільйонів гривень.

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