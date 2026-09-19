Нобелівська премія збільшилася: скільки отримають лауреати у 2026 році

Нобелівський фонд збільшив грошову винагороду для лауреатів. Це рішення приурочено до 125-річчя Нобелівської премії.

Нобелівський фонд ухвалив рішення, що розмір Нобелівської премії 2026 року в кожній категорії становитиме 12 мільйонів шведських крон, тобто приблизно 1,2 млн доларів або близько 54,5 млн гривень. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Зазначається, що призовий фонд у кожній категорії збільшиться на 1 мільйон шведських крон.

"Цього року ми відзначаємо 125-річчя Нобелівської премії, і з цієї нагоди ми раді можливості збільшити розмір премії на один мільйон", — каже виконавча директорка Нобелівського фонду Ханна Стьєрне.

Розмір перших Нобелівських премій, які були вручені лауреатам у 1901 році, становив 150 782 шведських крон, нагадують у комітеті, підкреслюючи, що за останні 15 років розмір премії кілька разів коригувався.

Згідно із заповітом Альфреда Нобеля, премія його імені присуджується за видатні відкриття у галузі фізики, хімії, медицини та біології, за видатний літературний твір ідеалістичного спрямування, а також за зменшення військової загрози. Крім того, вручається премія з економічних наук. У 2026 році лауреатів Нобелівської премії буде оголошено з 5 по 12 жовтня.

Нагадаємо, на присудження Нобелівської премії миру 2026 року було висунуто 287 кандидатів. З них 79 претендентів — це організації, а 208 — окремі особи. При цьому не виключалося, що у списку серед номінантів знову опиниться президент США Дональд Трамп.

При цьому в березні Трамп заявляв, що, хоча, за його словами, він є безперечним кандидатом на найвищу нагороду Нобелівського комітету, однак премія його більше не цікавить.

Премію миру у 2025 році отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо, яка після військової операції США в Каракасі, під час якої було захоплено Ніколаса Мадуро, вручила нагороду Трампу.