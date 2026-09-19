Нобелевская премия выросла: сколько получат лауреаты в 2026 году

Нобелевский фонд увеличил денежное вознаграждение для лауреатов. Данное решение приурочено к 125-летию Нобелевской премии.

Нобелевский фонд принял решение, что размер Нобелевской премии 2026 года в каждой категории составит 12 миллионов шведских крон, то есть примерно 1,2 млн долларов или же около 54,5 млн гривен. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Отмечается, что увеличение призового фонда в каждой категории произойдет на 1 миллион шведских крон.

"В этом году мы отмечаем 125-летие Нобелевской премии, и в связи с этим мы рады возможности увеличить размер премии на один миллион", — говорит исполнительный директор Нобелевского фонда Ханна Стьерне.

Размер первых Нобелевских премий, которые были вручены лауреатам 1901 году, составлял 150 782 шведских крон, напоминают в комитете, подчеркивая, что за последние 15 лет размер премии несколько раз корректировался.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия его имени вручается за выдающиеся открытия в области физики, химии, медицины и биологии, за выдающееся литературное произведение идеалистической направленности, а также за снижение военной угрозы. Дополнительно вручают и премию по экономическим наукам. В 2026 году лауреаты Нобелевской премии будут объявлены с 5 по 12 октября.

Напомним, на присуждение Нобелевской премии мира 2026 года было выдвинуто 287 кандидатов. Из них 79 претендентов являются организациями, а 208 — отдельными лицами. При этом не исключалось, что в списке среди номинантов снова окажется президент США Дональд Трамп.

При этом в марте Трамп заявлял, что хотя, по его словам, он является бесспорным кандидатом на высшую награду Нобелевского комитета, однако премия его больше не интересует.

Премию мира в 2025 году получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, которая после военной операции США в Каракасе, когда был захвачен Николас Мадуро, вручила награду Трампу.