В космосе впервые обнаружен тяжелый спирт: ученые не могут объяснить то, что увидели (фото)

Астрономы впервые обнаружили в глубоком космосе тяжелую форму метанола. Открытие помогает понять, как появились звезды и планеты.

Метанол, содержащий тяжелый водород, считается строительным блоком сложных органических молекул. Он позволяет понять, как из чрезвычайно холодного межзвездного газа и пыли формируются звезды и планеты. Ученые из Института радиоастрономии Общества Макса Планка впервые обнаружили в космосе редкую форму метанола с помощью радиотелескопа ALMA. Ни одна из существующих химических моделей не способна объяснить столь высокую концентрацию этой формы метанола.

Метанол (CH₃OH) — это простейший органический спирт. Он играет ключевую роль в образовании сложных органических соединений в межзвездном пространстве. Ученые впервые обнаружили в космосе полностью дейтерированный метанол (CD₃OD), в котором все атомы водорода заменены на тяжелый изотоп водорода – дейтерий. Эту тяжелую форму метанола астрономы обнаружили в окрестностях протозвезды IRAS4A2 в молекулярном облаке Персея на расстоянии примерно 1000 световых лет от нас.

Ученые впервые обнаружили в космосе редкую форму метанола в молекулярном облаке Персея (на фото) Фото: MPG

Сложные органические молекулы присутствуют даже в очень молодых звездных системах. Они образуются на поверхности ледяных пылинок задолго до того, как звезда начинает светить. Метанол играет в этом процессе ключевую роль. Он может медленно вступать в реакции с такими атомами, как углерод, кислород и водород, образуя все более крупные органические соединения. Дейтерированный метанол позволяет понять, как из чрезвычайно холодного межзвездного газа и пыли формируются звезды и планеты.

Ученые не только впервые обнаружили в космосе CD₃OD, но также впервые нашли межзвездную молекулу, в которой четыре атома водорода заменены дейтерием.

Также астрономы выясили, что что дейтерированная форма метанола встречается примерно в 100 раз чаще, чем предсказывали теоретические модели. Ни одна из существующих химических моделей не способна объяснить столь высокую концентрацию CD₃OD.

Новые данные также указывают на то, что в окрестностях протозвезды IRAS4A2 скрываются и другие формы дейтерированного метанола — CH₂DOD и CHD₂OD.

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