Curiosity достиг рекордной высоты на Марсе: сделал снимки очень необычных объектов (фото)

Марсоход NASA прислал на Землю уникальную фотографию рассвета на Марсе.

Ученые представили панорамное изображение, сделанное марсоходом NASA Curiosity в августе этого года, на 4982-й марсианский день его миссии, которая началась в 2012 году. Это составное изображение предлагает самый детальный вид на отдаленные марсианские холмы, созданные ветром. При этом марсоход установил рекорд на Марсе: он поднялся выше всех остальных космических аппаратов, сообщает NASA.

Панорамное изображение поверхности Марса состоит из шести отдельных фотографий, сделанных марсоходом Curiosity в кратере Гейл. Снимки были сделаны в 8:30 утра по местному марсианскому времени и яркий утренний свет Солнца освещает скалистые образования, известные как ярданги, расположенные на горизонте. Эти особенности рельефа ученые давно хотели рассмотреть с близкого расстояния.

Панорамное изображение поверхности Марса состоит из шести отдельных фотографий, сделанных марсоходом Curiosity Фото: NASA

Слой ярдангов простирается примерно на 16 километров вдоль северо-западных склонов горы Эолида высотой 5 километров, которая находится в центре кратера Гейл. На эту гору марсоход Curiosity поднимается уже 12 лет.

Согласно сообщению NASA, Curiosity устновил рекорд на Марсе. Он достиг высоты в 1 километр. Еще ни один космический аппарат не поднимался так высоко.

По мере приближения марсохода к ярдангам ученые надеются с помощью новых данных понять, как именно сформировались эти особенности рельефа. Ученые надеются, что где-то в 2027 году марсоход приблизится к ярдангам и сможет их тщательно изучить.

Иллюстрация художника показывает гору Эолида. Расположение слоя ярдангов обозначено эллипсом Фото: NASA

Гора Эолида состоит из разных слоев, каждый из которых хранит информацию об определенном периоде истории Марса. Изучая эти слои, ученые узнали, что миллиарды лет назад в кратере Гейл находилось озеро из жидкой воды и туда впадала река. Но эта вода испарилась. Часть горных пород могла исчезнуть под действием ветра и это привело к образованию ярдангов, считают ученые. Но нужны новые данные, чтобы точно определить их происхождение.

Дно кратера Гейл. Этот снимок марсоход Curiosity сделал в сентябре за 9 дней до того, как он достиг высоты в 1 км Фото: NASA

Дело в том, что слой ярдангов выделяется на фоне окружающего ландшафта и создается впечатление, будто этот участок поверхности был "налеплен" поверх остальной горной породы. Возможно, эти скалистые образования представляет собой пепел, оставшийся после древних извержений вулканов.

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