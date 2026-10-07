Curiosity досяг рекордної висоти на Марсі: зробив знімки дуже незвичайних об'єктів (фото)

Марсохід NASA надіслав на Землю унікальну фотографію світанку на Марсі.

Вчені оприлюднили панорамне зображення, зроблене марсоходом NASA Curiosity у серпні цього року, на 4982-й марсіанський день його місії, яка розпочалася у 2012 році. Це складене зображення пропонує найдетальніший вид на віддалені марсіанські пагорби, утворені вітром. При цьому марсохід встановив рекорд на Марсі: він піднявся вище за всі інші космічні апарати, повідомляє NASA.

Панорамне зображення поверхні Марса складається з шести окремих фотографій, зроблених марсоходом Curiosity у кратері Гейл. Знімки були зроблені о 8:30 ранку за місцевим марсіанським часом, і яскраве ранкове сонячне світло освітлює скелясті утворення, відомі як ярданги, розташовані на горизонті. Ці особливості рельєфу вчені давно хотіли розглянути з близької відстані.

Панорамне зображення поверхні Марса складається з шести окремих фотографій, зроблених марсоходом Curiosity Фото: NASA

Шар ярдангів простягається приблизно на 16 кілометрів уздовж північно-західних схилів гори Еоліда висотою 5 кілометрів, яка розташована в центрі кратера Гейл. Марсохід Curiosity піднімається на цю гору вже 12 років.

Згідно з повідомленням NASA, Curiosity встановив рекорд на Марсі. Він піднявся на висоту 1 кілометр. Жоден космічний апарат досі не піднімався так високо.

У міру наближення марсохода до ярдангів вчені сподіваються за допомогою нових даних з’ясувати, як саме утворилися ці особливості рельєфу. Вчені сподіваються, що десь у 2027 році марсохід наблизиться до ярдангів і зможе їх ретельно дослідити.

Ілюстрація художника зображує гору Еоліда. Розташування шару ярдангів позначено еліпсом Фото: NASA

Гора Еоліда складається з різних шарів, кожен із яких містить інформацію про певний період історії Марса. Досліджуючи ці шари, вчені з’ясували, що мільярди років тому в кратері Гейл було озеро з рідкою водою, до якого впадала річка. Але ця вода випарувалася. Частина гірських порід могла зникнути під дією вітру, і це призвело до утворення ярдангів, вважають вчені. Але потрібні нові дані, щоб точно визначити їхнє походження.

Дно кратера Гейл. Цей знімок марсохід "Curiosity" зробив у вересні за 9 днів до того, як він досяг висоти 1 км Фото: NASA

Справа в тому, що шар ярдангів виділяється на тлі навколишнього ландшафту, і складається враження, ніби ця ділянка поверхні була "накладена" поверх решти гірської породи. Можливо, ці скелясті утворення — це попіл, що залишився після давніх вивержень вулканів.

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