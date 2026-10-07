Найпотужніших вибухів у Всесвіті не існує: незвичайні зірки створені завдяки відомому явищу

Астрономи дійшли висновку, що зірки з незвичайним хімічним складом у нашій галактиці не утворилися внаслідок вибухів гіпернових.

Дослідники поставили під сумнів докази існування гіпернових. Ці зоряні вибухи теоретично вважаються найпотужнішими у Всесвіті. Результати дослідження незвичайних зірок на околицях Чумацького Шляху показали, що їхнє походження не пов’язане з гіперновими. Вчені вважають, що таких зоряних вибухів взагалі не існує. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Phys.

Астрономи вважали, що незвичайні зірки на околицях нашої галактики могли утворитися лише з речовини, викинутої під час вибуху гіпернової, енергія якого щонайменше в 10 разів перевищує енергію вибуху звичайної наднової. Однак автори нового дослідження дійшли висновку, що незвичайний хімічний склад цих зірок можна пояснити вибухами звичайних наднових, якщо враховувати нерівномірність викиду речовини в космічний простір.

Вибух наднової відбувається, коли у масивної зірки вичерпується термоядерне паливо, і вона стискається під дією власної гравітації, а потім вибухає. Теоретично гіпернова — це ще потужніший вибух, коли вибухає зірка з ще більшою масою.

Вибух наднової відбувається, коли у масивної зірки вичерпується термоядерне паливо і вона стискається під дією власної гравітації, а потім вибухає Фото: ESO

У результаті таких вибухів космос наповнюється речовиною, з якої утворюються нові зірки. Аналіз хімічного складу таких зірок дозволяє з’ясувати, який саме зоряний вибух сприяв їхньому утворенню. Автори дослідження вказують на те, що під час вибуху наднової речовина зірки розлітається по космосу нерівномірно. При цьому нові зірки можуть формуватися з окремих фрагментів викинутої речовини, а не з суміші всіх хімічних елементів, які викинула зірка, що загинула.

Моделювання вчених, яке враховувало цей фактор, показало, що зірки з незвичайним хімічним складом, найімовірніше, утворилися в результаті вибухів звичайних наднових. А отже, вибухів гіпернових не існує. Моделювання дозволило визначити, яка кількість речовини з кожного шару зірки, що вибухнула як наднова, була б необхідна для формування незвичайних зірок на околиці Чумацького Шляху. З’ясувалося, що не всі хімічні елементи мають обов’язково повністю змішуватися, щоб стати основою для нової зірки.

Потрібні подальші дослідження з більшою вибіркою незвичайних зірок, щоб остаточно підтвердити висновки астрономів.

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