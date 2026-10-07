Єдиний подібний об'єкт у Чумацькому Шляху: всередині виявили щось несподіване (фото)

Астрономи отримали більш детальне уявлення про унікальний залишок наднової, який має несподівано складну структуру. А ще там є "зомбі".

Вчені отримали нові фотографії єдиного у своєму роді залишку наднової в нашій галактиці, який за зовнішнім виглядом нагадує феєрверк. Але вражаюча деталізація нових зображень дозволила побачити всередині несподівані структури. Також вчені підтвердили, що в центрі об’єкта ховається "зомбі". Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Independent.

Залишок наднової Pa 30 розташований на відстані 7500 світлових років від нас. Цей об’єкт утворився з речовини, що залишилася після потужного вибуху зірки. Вибух зірки спостерігали стародавні астрономи у 1181 році, що підтверджено історичними джерелами. А сам залишок наднової було виявлено у 2013 році. Pa 30 — це єдиний залишок наднової такого типу у Чумацькому Шляху.

Астрономи за допомогою телескопа обсерваторії "Джеміні-Північ" зробили найдетальніші знімки цього об’єкта та виявили у нього несподівано складну структуру, а також підтвердили, що в центрі знаходиться "зірка-зомбі".

Цей об’єкт нагадує феєрверк, що складається з ниток речовини, які тягнуться в космос від центру вибуху. Саме там знаходиться фрагмент зірки, що вибухнула, який вцілів, — та сама "зірка-зомбі".

Залишок наднової Pa 30 розташований на відстані 7500 світлових років від нас Фото: комета

З’ясувалося, що структури, які на перший погляд здаються схожими на сліди від феєрверку, насправді є довгими ланцюжками газових згустків, що нагадують перлини, нанизані на нитку. Розмір кожного такого згустку настільки великий, що всередині нього могла б багаторазово поміститися вся Сонячна система.

Хоча це єдиний відомий об’єкт такого типу в Чумацькому Шляху, подібні залишки наднових астрономи спостерігали в інших галактиках. Але завдяки тому, що Pa 30 розташована ближче до нас, астрономи можуть розглянути уцілілий залишок зірки в самому центрі вибуху.

Ця "зірка-зомбі" збереглася, адже це був вибух наднової типу Iax. При такому типі вибуху зірка не знищується повністю. Вчені вважають, що об’єкт Pa 30 виник у результаті зіткнення двох білих карликів. Це дуже щільні зоряні залишки розміром із Землю, на які перетворюються зірки, схожі на Сонце, наприкінці свого життя.

Вчені вважають, що в нашій галактиці можуть бути й інші подібні залишки наднової, які чекають на своє відкриття.

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