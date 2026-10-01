Всесвіт трохи "глючить": один і той самий вибух наднової "Афіна" побачимо двічі з різницею в рік

Астрономи стверджують, що найближчими кількома місяцями людство стане свідком спалаху наднової. Цікаво те, що вчені вже бачили, як ця зірка вибухнула рік тому.

Спостереження за спалахом наднової "Афіна" проводив Інститут космічних досліджень за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба у 2025 році. Дослідники стверджують, що секрет полягає в гравітаційному лінзуванні, пише IFL Science.

Справа в тому, що дуже масивні об’єкти в космосі, такі як чорні діри чи галактики, можуть викривляти простір-час навколо себе, діючи як лінза. Об’єкти, розташовані за такою гравітаційною лінзою, можуть спотворюватися та збільшуватися, а їхні зображення — дублюватися.

Оскільки маса таких об’єктів часто розподілена нерівномірно, а швидкість світла має незмінну межу, зображення, які ми бачимо, з’являються не одночасно. У деяких випадках світлу потрібно набагато більше часу, щоб дістатися до нас.

Саме так виглядає ситуація з надновою "Афіна", яку телескоп "Джеймс Вебб" (JWST) виявив у 2025 році в галактиці, що існувала, коли Всесвіт був удвічі молодшим, ніж зараз.

Світло цієї галактики було викривлене скупченням галактик MACS J0417. Очікується, що одне зі зображень відставатиме від того, на якому зафіксовано спалах, на строк до двох років. Таким чином, наднова може з’явитися в будь-який момент у період від теперішнього часу до березня 2027 року. І телескоп "Хаббл" веде за нею спостереження.

Дослідження цієї наднової дозволить нам точніше визначити масу скупчення галактик. Крім того, це дасть нові відомості про природу самих наднових.

Подібна ситуація склалася й із іншим спалахом наднової "Арес". Але цього разу затримка буде набагато більшою. Очікується, що вона знову з’явиться на небосхилі лише у 2086 році.

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