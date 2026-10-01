Вселенная немного "глючит": один и тот же взрыв сверхновой "Афина" увидим дважды с разницей в год

Астрономы говорят, что в ближайшие несколько месяцев человечество станет свидетелем вспышки сверхновой. Интерес заключается в том, что ученые уже видели как взорвалась эта звезда год назад.

Наблюдения за вспышкой сверхновой “Афина” велись Институтом исследований космоса с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба в 2025 году. Исследователи говорят, что уловка кроется в гравитационном линзировании, пишет IFL Science.

Дело в том, что очень массивные объекты в космосе, такие как черные дыры или галактики, могут искривлять пространство-время вокруг себя, действуя как линза. Расположенные за такой гравитационной линзой объекты могут искажаться и увеличиваться, а их изображения — дублироваться.

Поскольку масса таких объектов часто распределена неравномерно, а скорость света имеет неизменный предел, видимые нами изображения возникают не одновременно. В некоторых случаях свету требуется гораздо больше времени, чтобы достичь нас.

Именно так обстоит дело со сверхновой “Афина”, которую телескоп “Джеймс Уэбб” (JWST) обнаружил в 2025 году в галактике, существовавшей, когда Вселенная была вдвое моложе, чем сейчас.

Свет этой галактики был искривлен скоплением галактик MACS J0417. Ожидается, что одно из изображений будет отставать от того, на котором запечатлена вспышка, на срок до двух лет. Таким образом, сверхновая может появиться в любой момент в период с настоящего времени до марта 2027 года. И телескоп “Хаббл” ведет за ней наблюдение.

Изучение этой сверхновой позволит нам точнее определить массу скопления галактик. Кроме того, это даст новые сведения о природе самих сверхновых.

Подобная история сложилась и с другой вспышкой сверхновой Арес. Но в этот раз задержка будет куда больше. Ожидается, что она вновь появится на небосводе лишь в 2086 году.

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