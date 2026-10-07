Единственный подобный объект в Млечном Пути: внутри обнаружили нечто неожиданное (фото)

Астрономы получили более детальное представление об уникальном остатке сверхновой, который обладает неожиданно сложной структурой. Еще там есть “зомби”.

Ученые получили новые фотографии единственного в своем роде остатка сверхновой в нашей галактике, который по внешнему виду напоминаем фейерверк. Но потрясающая детализация новых изображений позволила увидеть внутри неожиданные структуры. Также ученые подтвердили, что в центре объекта скрывается "зомби". Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Independent.

Остаток сверхновой Pa 30 находится на расстоянии 7500 световых лет от нас. Этот объект образовался из вещества, оставшегося после мощного взрыва звезды. Взрыв звезды наблюдали древние астрономы в 1181 году, что подтверждено историческими источниками. А сам остаток сверхновой был обнаружен в 2013 году. Pa 30 – это единственный остаток сверхновой такого типа в Млечном Пути.

Астрономы с помощью телескопа обсерватории "Джемини север" сделали самые детальные фотографии этого объекта и обнаружили у него неожиданно сложную структуру, а также подтвердили, что в центре находится "звезда-зомби".

Этот объект напоминает фейерверк, состоящий из нитей вещества, которые тянутся в космос от центра взрыва. Именно там находится уцелевший фрагмент взорвавшейся звезды, та самая "звезда-зомби".

Остаток сверхновой Pa 30 находится на расстоянии 7500 световых лет от нас Фото: NOIRLab

Выяснилось, что структуры, которые на первый взгляд кажутся похожими на следы от фейерверка, на самом деле представляют собой длинные цепочки газовых сгустков, напоминающие жемчужины, нанизанные на нить. Размер каждого такого сгустка настолько большой, что внутри него могла бы многократно поместиться вся Солнечная система.

Хотя это единственный известный объект такого типа в Млечном Пути, подобные остатки сверхновых астрономы наблюдали в других галактиках. Но из-за того, что Pa 30 находится ближе к нам астрономы, могут рассмотреть уцелевший остаток звезды в самом центре взрыва.

Эта "звезда-зомби" сохранилась, ведь это был взрыв сверхновой типа Iax. При таком типе взрыва звезда не уничтожается полностью. Ученые считают, что объект Pa 30 возник в результате столкновения двух белых карликов. Это очень плотные звездные остатки размером с Землю, в которые превращаются звезды похожие на Солнце в конце своей жизни.

Ученые считают, что в нашей галактике могут находится и другие подобные остатки сверхновой, ожидающие своего открытия.

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