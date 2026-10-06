Мощное извержение на Солнце: Землю на этой неделе накроет сильная магнитная буря (видео)

В сторону Земли направляется корональный выброс массы из солнечного пятна AR4549.

Во вторник утром, 6 октября, на Солнце возникла мощная вспышка класса M1.4. Предполагается, что она сопровождалась корональным выбросом массы, то есть гигантским облаком намагниченной плазмы, которое было выброшено в космос. Через несколько часов после этого была зафиксирована и вторая солнечная вспышка класса M1.9. Она могла также сопровождаться корональными выбросом массы. Если эта плазма достигнет Земли, то через несколько дней нашу планету может накрыть сильная магнитная буря, пишет Space.

Вспышка на Солнце класса М1.4 возникла в солнечном пятне AR4549, там же несколько часов возникла и другая вспышка, более мощная, класса М1.9. Напоминаем, что вспышки на Солнце, извержения излучения и энергии с выбросами плазмы, разделяют на 5 классов, среди которых класс М и Х – это самые мощные вспышки.

An M1.4 flare and likely Earth-directed CME have occurred moments ago, originating from the vicinity of AR 4549. This is a relatively new active region with a lot of instability and life, and we may see more CMEs and flares our way in the near future. https://t.co/Q5ftGYHRh5 — Vincent Ledvina (@Vincent_Ledvina) October 6, 2026

Корональные выбросы массы имеют разную интенсивность, но если они достигают Земли, то часто вызывают магнитную бурю после взаимодействия с магнитным полем нашей планеты. Потоки плазмы, сопровождающие вспышки класса М вызывают умеренные магнитные бури, но иногда достаточно сильные, чтобы негативно повлиять на работу связи, систем навигации и электросетей.

Солнечное пятно AR4549 направлено в сторону Земли, а потому существует высокая вероятность, что корональный выброс массы через 2-3 дня достигнет нашей планеты. Первые снимки, сделанные космическими аппаратами, демонстрируют обширное потемнение короны Солнца вокруг места извержения плазмы. Это признак того, что вещество было выброшено из солнечной атмосферы.

Во вторник утром, 6 октября, на Солнце возникла мощная вспышка класса M1.4 Фото: NOAA

Но астрофизик Винсент Ледвина считает, что делать выводы пока рано. Пока точно неизвестно, как много плазмы было выброшено в космос во время вспышки класса М1.4 и направлен ли поток плазмы в сторону нашей планеты. Специалисты по космической погоде сейчас анализируют данные, чтобы определить траекторию и скорость коронального выброса массы, а также оценить возможное время его прибытия к Земле.

Если магнитная буря все же возникнет, то насколько она будет сильной зависит от магнитной ориентации коронального выброса массы в момент его достижения нашей планеты.

Что касается второй вспышки класса М1.9, пока неизвестно, сопровождалась ли она выбросом плазмы. Если это так, что два потока вещества могут объединиться на пути к Земле, что может вызвать сильную магнитную бурю.

В то же время ученые ожидают, что корональные дыры в атмосфере Солнца направят в нашу сторону новые потоки быстрого солнечного ветра. Ожидается, что они могут вызвать магнитную бурю в конце недели, ближе к 11 октября.

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