Потужний спалах на Сонці: цього тижня Землю накриє сильна магнітна буря (відео)

У бік Землі рухається корональний викид маси з сонячної плями AR4549.

У вівторок вранці, 6 жовтня, на Сонці стався потужний спалах класу M1.4. Передбачається, що вона супроводжувалася корональним викидом маси, тобто гігантською хмарою намагніченої плазми, яка була викинута в космос. Через кілька годин після цього було зафіксовано й другий сонячний спалах класу M1.9. Вона також могла супроводжуватися корональним викидом маси. Якщо ця плазма досягне Землі, то через кілька днів нашу планету може накрити сильна магнітна буря, пише Space.

На Сонці стався спалах класу М1.4 у сонячній плямі AR4549; там же через кілька годин стався й інший, більш потужний спалах класу М1.9. Нагадуємо, що спалахи на Сонці, викиди випромінювання та енергії з викидами плазми, поділяють на 5 класів, серед яких клас М та Х — це найпотужніші спалахи.

An M1.4 flare and likely Earth-directed CME have occurred moments ago, originating from the vicinity of AR 4549. This is a relatively new active region with a lot of instability and life, and we may see more CMEs and flares our way in the near future. https://t.co/Q5ftGYHRh5 — Vincent Ledvina (@Vincent_Ledvina) October 6, 2026

Корональні викиди маси мають різну інтенсивність, але якщо вони досягають Землі, то часто викликають магнітну бурю після взаємодії з магнітним полем нашої планети. Потоки плазми, що супроводжують спалахи класу М, викликають помірні магнітні бурі, але іноді вони бувають достатньо сильними, щоб негативно вплинути на роботу засобів зв’язку, систем навігації та електромереж.

Сонячна пляма AR4549 спрямована у бік Землі, а тому існує висока ймовірність, що корональний викид маси через 2–3 дні досягне нашої планети. Перші знімки, зроблені космічними апаратами, демонструють значне потемніння корони Сонця навколо місця виверження плазми. Це ознака того, що речовина була викинута з сонячної атмосфери.

У вівторок вранці, 6 жовтня, на Сонці стався потужний спалах класу M1.4 Фото: NOAA

Однак астрофізик Вінсент Ледвіна вважає, що робити висновки поки що зарано. Наразі точно невідомо, скільки плазми було викинуто в космос під час спалаху класу М1.4 і чи спрямований потік плазми у бік нашої планети. Фахівці з космічної погоди зараз аналізують дані, щоб визначити траєкторію та швидкість коронального викиду маси, а також оцінити можливий час його прибуття до Землі.

Якщо магнітна буря все ж таки виникне, то її інтенсивність залежатиме від магнітної орієнтації коронального викиду маси в момент його досягнення нашої планети.

Що стосується другого спалаху класу М1.9, то поки що невідомо, чи супроводжувався він викидом плазми. Якщо це так, то два потоки речовини можуть об’єднатися на шляху до Землі, що може спричинити сильну магнітну бурю.

Водночас вчені очікують, що корональні діри в атмосфері Сонця спрямують у наш бік нові потоки швидкого сонячного вітру. Очікується, що вони можуть спричинити магнітну бурю наприкінці тижня, ближче до 11 жовтня.

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