Самые мощные взрывы во Вселенной не существуют: необычные звезды созданы известным явлением

Астрономы пришли к выводу, что звезды с необычным химическим составом в нашей галактике не произошли благодаря взрывам гиперновых.

Исследователи поставили под сомнение доказательства существования гиперновых. Эти звездные взрывы теоретически считаются самыми мощными во Вселенной. Результаты изучения необычных звезд на окраинах Млечного Пути показали, что их происхождение не связано с гиперновыми. Ученые считают, что таких звездных взрывов вообще не существует. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.

Астрономы считали, что необычные звезды на окраинах нашей галактики могли сформироваться только из вещества, выброшенного при взрыве гиперновой, энергия которого как минимум в 10 раз превышает энергию взрыва обычной сверхновой. Но авторы нового исследования пришли к выводу, что необычный химический состав этих звезд можно объяснить взрывами обычных сверхновых, если учитывать неравномерность выброса вещества в космическое пространство.

Взрыв сверхновой происходит, когда у массивной звезды заканчивается термоядерное топливо и она сжимается под действием собственной гравитации, а затем взрывается. Теоретически, гиперновая представляет собой более мощный взрыв, когда взрывается звезда с еще большей массой.

Взрыв сверхновой происходит, когда у массивной звезды заканчивается термоядерное топливо и она сжимается под действием собственной гравитации, а затем взрывается Фото: ESO

В результате таких взрывов космос наполняется веществом, из которого возникают новые звезды. Анализ химического состава таких звезд позволяет выяснить, какой именно звездный взрыв помог их создать. Авторы исследования указывают на то, что при взрыве сверхновой вещество звезды разлетается неравномерно по космосу. При этом новые звезды могут формироваться из отдельных фрагментов выброшенного вещества, а не из смеси всех химических элементов, которые выбросила умершая звезда.

Моделирование ученых, которое включало этот фактор, показало, что звезды с необычным химическим составом, вероятнее всего, образовались в результате взрывов обычных сверхновых. А значит взрывов гиперновых не существует. Моделирование позволило определить, какое количество вещества из каждого слоя звезды, которая взорвалась сверхновой, потребовалось бы для формирования необычных звезд на окраине Млечного Пути. Выяснилось, что не все химические элементы должны обязательно полностью смешиваться, чтобы стать основой для новой звезды.

Необходимы дальнейшие исследования с большей выборкой необычных звезд, чтобы окончательно подтвердить выводы астрономов.

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