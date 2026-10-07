Сверхзвуковой самолет NASA установил новый рекорд скорости: позволит снять давний запрет

Экспериментальный самолет X-59 должен доказать, что гражданские самолеты, летящие со сверхзвуковой скоростью, могут не создавать оглушительный звуковой удар.

Сверхзвуковой экспериментальный самолет X-59, созданный NASA совместно с компанией Lockheed Martin, спроектирован таким образом, что может создавать минимальный уровень шума при преодолении звукового барьера. Он создан для того, чтобы содействовать развитию технологий, необходимых для "бесшумных" сверхзвуковых полетов гражданских самолетов. Если самолет X-59 докажет свою эффективность, то давний запрет на полеты гражданских сверхзвуковых самолетов над сушей может быть снят, сообщает NASA.

Самолет X-59 в конце сентября совершил рекордное количество вылетов за одну неделю, а также достиг максимальной для себя скорости. Как сообщает NASA, 22, 24 и 25 сентября самолет совершил под два вылета в день в рамках очередной серии испытаний. Таким образом он впервые совершил 6 полетов за одну неделю. Таким образом всего уже было 38 испытательных полетов самолета, который может произвести революцию в гражданской авиации.

Также самолет X-59 установил свой новый рекорд скорости полета — 1625 км/ч, что значительно превышает скорость звука. При этом крейсерская скорость самолета X-59 составляет около 1500 км/ч.

Стоит отметить, что скорость звука меняется в зависимости от температуры, поскольку звуковые волны распространяются быстрее в более теплом воздухе. На уровне моря, где воздух относительно теплый, скорость звука составляет примерно 1225 км/ч.

Самолет X-59 установил свой новый рекорд скорости полета — 1625 км/ч Фото: NASA

NASA пока взяло паузу и следующие испытательные полеты пройдут через несколько недель.

Напоминаем, что уже более 50 лет во многих странах мира, в том числе и в США, полеты сверхзвуковых пассажирских самолетов над сушей запрещены. Это связано с тем, что при преодолении звукового барьера, то есть когда скорость превышает скорость звука, самолет создает сильный звуковой удар. Он ощущается на земле под самолетом и создает сильный дискомфорт для людей.

NASA хочет доказать с помощью самолета X-59, что звуковой удар может либо вообще отсутствовать, либо шум, создаваемый при превышении скорости звука, может быть минимальным. NASA надеется, что успешные показатели X-59 позволят снять запрет на сверхзвуковые полеты над сушей в США, а также в других странах мира. Эта технология также должна помочь в разработке сверхзвуковых гражданских самолетов нового поколения.

Особая конструкция самолет X-59, в частности очень длинный нос, позволяют ему создавать минимум шума при преодолении звукового барьера. Но нужны дополнительные испытания, чтобы можно было точно сказать, что цель NASA достигнута.

Другие новости науки