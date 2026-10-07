Надзвуковий літак NASA встановив новий рекорд швидкості: дозволить скасувати давню заборону

Експериментальний літак X-59 має довести, що цивільні літаки, які летять із надзвуковою швидкістю, можуть не створювати оглушливого звукового удару.

Надзвуковий експериментальний літак X-59, створений NASA спільно з компанією Lockheed Martin, спроектований таким чином, що може забезпечувати мінімальний рівень шуму під час подолання звукового бар’єру. Він створений для того, щоб сприяти розвитку технологій, необхідних для "безшумних" надзвукових польотів цивільних літаків. Якщо літак X-59 доведе свою ефективність, то давня заборона на польоти цивільних надзвукових літаків над сушею може бути скасована, повідомляє NASA.

Літак X-59 наприкінці вересня здійснив рекордну кількість вильотів за один тиждень, а також досяг своєї максимальної швидкості. Як повідомляє NASA, 22, 24 та 25 вересня літак здійснив по два вильоти на день у рамках чергової серії випробувань. Таким чином він вперше здійснив 6 польотів за один тиждень. Отже, загалом вже було здійснено 38 випробувальних польотів літака, який може спричинити революцію в цивільній авіації.

Крім того, літак X-59 встановив свій новий рекорд швидкості польоту — 1625 км/год, що значно перевищує швидкість звуку. При цьому крейсерська швидкість літака X-59 становить близько 1500 км/год.

Варто зазначити, що швидкість звуку змінюється залежно від температури, оскільки звукові хвилі поширюються швидше в теплішому повітрі. На рівні моря, де повітря відносно тепле, швидкість звуку становить приблизно 1225 км/год.

Літак X-59 встановив новий рекорд швидкості польоту — 1625 км/год Фото: NASA

NASA наразі зробила перерву, і наступні випробувальні польоти відбудуться через кілька тижнів.

Нагадуємо, що вже понад 50 років у багатьох країнах світу, зокрема й у США, польоти надзвукових пасажирських літаків над сушею заборонені. Це пов’язано з тим, що під час подолання звукового бар’єру, тобто коли швидкість перевищує швидкість звуку, літак створює сильний звуковий удар. Він відчувається на землі під літаком і спричиняє сильний дискомфорт для людей.

NASA прагне довести за допомогою літака X-59, що звуковий удар може або взагалі не виникати, або що шум, який створюється під час перевищення швидкості звуку, може бути мінімальним. NASA сподівається, що успішні показники X-59 дозволять зняти заборону на надзвукові польоти над сушею в США, а також в інших країнах світу. Ця технологія також має допомогти в розробці надзвукових цивільних літаків нового покоління.

Особлива конструкція літака X-59, зокрема дуже довгий ніс, дозволяє йому створювати мінімум шуму під час подолання звукового бар’єру. Однак потрібні додаткові випробування, щоб можна було точно стверджувати, що мета NASA досягнута.

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