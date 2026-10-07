У космосі вперше виявлено важкий спирт: вчені не можуть пояснити те, що побачили (фото)

Астрономи вперше виявили у глибокому космосі важку форму метанолу. Це відкриття допомагає зрозуміти, як з’явилися зірки та планети.

Метанол, що містить важкий водень, вважається будівельним блоком складних органічних молекул. Він дозволяє зрозуміти, як із надзвичайно холодного міжзоряного газу та пилу утворюються зірки та планети. Вчені з Інституту радіоастрономії Товариства Макса Планка вперше виявили в космосі рідкісну форму метанолу за допомогою радіотелескопа ALMA. Жодна з існуючих хімічних моделей не здатна пояснити таку високу концентрацію цієї форми метанолу.

Метанол (CH₃OH) — це найпростіший органічний спирт. Він відіграє ключову роль у утворенні складних органічних сполук у міжзоряному просторі. Вчені вперше виявили в космосі повністю дейтерований метанол (CD₃OD), у якому всі атоми водню замінені на важкий ізотоп водню — дейтерій. Цю важку форму метанолу астрономи виявили в околицях протозірки IRAS4A2 у молекулярній хмарі Персея на відстані приблизно 1000 світлових років від нас.

Вчені вперше виявили в космосі рідкісну форму метанолу в молекулярній хмарі Персея (на фото) Фото: MPG

Складні органічні молекули присутні навіть у дуже молодих зоряних системах. Вони утворюються на поверхні крижаних пилинок задовго до того, як зірка починає світити. Метанол відіграє в цьому процесі ключову роль. Він може повільно вступати в реакції з такими атомами, як вуглець, кисень і водень, утворюючи дедалі більші органічні сполуки. Дейтерований метанол дозволяє зрозуміти, як із надзвичайно холодного міжзоряного газу та пилу формуються зірки та планети.

Вчені не тільки вперше виявили у космосі CD₃OD, але й вперше знайшли міжзоряну молекулу, в якій чотири атоми водню замінені дейтерієм.

Також астрономи з’ясували, що дейтерована форма метанолу зустрічається приблизно в 100 разів частіше, ніж передбачали теоретичні моделі. Жодна з існуючих хімічних моделей не здатна пояснити таку високу концентрацію CD₃OD.

Нові дані також вказують на те, що в околицях протозірки IRAS4A2 приховані й інші форми дейтерованого метанолу — CH₂DOD та CHD₂OD.

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