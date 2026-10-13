У будь-який момент наша реальність може зникнути: темна енергія поводиться дивно

Фізики дійшли висновку, що темна енергія все-таки змінюється з часом, а отже, розширення Всесвіту може зупинитися. Це може призвести до загибелі космосу.

Довгий час вчені вважали, що темна енергія, яка зумовлює прискорене розширення Всесвіту, є постійною, тобто вона не змінювалася протягом 13,8 мільярдів років існування Всесвіту. Дані, отримані за останні кілька років, вказують на те, що темна енергія насправді може змінюватися з часом. Автори нового дослідження використали альтернативну теорію гравітації, яка підтверджує це явище. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review D, пише Phys.

Телепаралельна гравітація f(T) — це альтернативна теорія гравітації, в якій гравітація описується через скручування простору-часу, а не через його кривизну, як у загальній теорії відносності Альберта Ейнштейна. Остання є основною теорією, що описує гравітацію.

Фізики використали цю теорію у своєму теоретичному дослідженні, заснованому на реальних даних спостережень за космосом, щоб показати, що темна енергія може змінюватися з часом і може не бути космологічною константою.

Наразі багато вчених вважають, що щільність темної енергії є додатньою і так було завжди — від моменту Великого вибуху, коли космос почав розширюватися. Однак нове дослідження припускає, що це не так.

Наразі багато вчених вважають, що щільність темної енергії є додатньою і так було завжди — від моменту Великого вибуху, коли космос почав розширюватися. Однак нове дослідження припускає, що це не так Фото: phys.org

Одна й та сама кількість матерії могла б призвести до двох абсолютно різних сценаріїв космічної еволюції. Один із сценаріїв узгоджується зі стандартною космологічною моделлю, що описує еволюцію космосу, але інший варіант передбачає іншу поведінку темної енергії.

Альтернативна теорія гравітації, на яку спиралися фізики, показала, що щільність темної енергії спочатку була від’ємною, а потім, близько 9,5 мільярдів років тому, вона стала додатньою і такою залишається досі.

Вчені стверджують, що цей сценарій не суперечить результатам високоточних вимірювань гравітації, проведених у Сонячній системі. Цей сценарій може вирішити низку давніх суперечностей у космології, зокрема розбіжності в оцінках швидкості розширення Всесвіту.

З іншого боку, альтернативна теорія гравітації допускає уповільнення і навіть повне зупинення прискореного розширення космосу. Це може призвести до того, що в якийсь момент часу Всесвіт перестане розширюватися, і гравітація переможе темну енергію. Таким чином, Всесвіт може почати стискатися під дією гравітації й повернутися до початкового стану сингулярності, в якому він перебував до Великого вибуху. Простіше кажучи, уся звична нам реальність просто зникне.

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