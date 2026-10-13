Зоряне спагетті призвело до несподіваного відкриття: виявлено блукаючу чорну діру (фото)

Астрономи вперше спостерігали явище приливного руйнування, спричинене надмасивною чорною дірою, яка розташована не в центрі галактики.

Надмасивні чорні діри знаходяться в центрах галактик. Але іноді внаслідок злиття галактик вони можуть опинитися в іншому місці. Астрономи вперше виявили блукаючу надмасивну чорну діру завдяки тому, що вона розірвала зірку на частини. Маса чорної діри в мільйон разів перевищує масу Сонця. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише IFLScience.

Коли якась зірка наближається на невелику відстань до надмасивної чорної діри, потужна гравітація останньої спочатку розтягує зірку до стану, що нагадує спагетті (це називається спагеттифікація), а потім руйнує її. Під час цієї події плазма зірки починає дуже яскраво світитися у видимому діапазоні світла. Часто події приливного руйнування допомагають виявити чорні діри величезної маси.

На сьогодні астрономи виявили близько 100 випадків приливного руйнування, але вперше це явище було пов’язане з надмасивною чорною дірою, яка не розташована в центрі галактики.

Ось так відбувається явище приливного руйнування. Ілюстрація Фото: NASA

Ця подія знищення зірки, що отримала назву AT2024tvd, сталася в галактиці на відстані 600 мільйонів світлових років від нас. Якби не ця подія, астрономи навіть не дізналися б, що в цій галактиці знаходиться блукаюча надмасивна чорна діра.

У центрі цієї галактики розташована надмасивна чорна діра, маса якої в 100 мільйонів разів перевищує масу Сонця і в 23 рази — масу центральної чорної діри Чумацького Шляху під назвою Стрілець А*. А блукаюча чорна діра в цій галактиці розташована на відстані 2600 світлових років від центру, і її маса в 1 мільйон разів перевищує масу Сонця.

За словами астрономів, як показало це відкриття, за допомогою подій приливного руйнування можна виявити блукаючі надмасивні чорні діри, які ховаються від нас у глибинах космосу.

Але чому ця чорна діра розташована не в центрі цієї галактики? Астрономи вважають, що вона могла перебувати в центрі іншої галактики, яка зіткнулася та злилася з галактикою, яку ми спостерігаємо. Потім її викинуло з ядра галактики. Проблема полягає в тому, що вчені не виявили явних слідів злиття галактик. З іншого боку, як вважають астрономи, деякі злиття галактик відбуваються таким чином, що сліди цього процесу можуть відносно швидко зникати.

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