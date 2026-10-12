Фізики створили на Землі чорну діру: раптово зник майже весь звук

Вчені створили "звукову чорну діру", яка здатна знизити рівень шуму у системах вентиляції та водопроводах.

Звук виривається з незліченних джерел і відбивається від поверхонь у вигляді відлуння. Бувають ситуації, коли відлуння створює проблеми. Наприклад, у системах вентиляції, кондиціонування, промислових витяжках або навіть у звичайному водопроводі. Звук поширюється всередині труб і повітропроводів, і, натрапляючи на перешкоду, може почати створювати сильний шум. Фізики розробили компактний пристрій, який поглинає звук, як чорна діра поглинає будь-яку матерію. Результати дослідження опубліковано в журналі Applied Acoustics, пише ScienceAlert.

Чорні діри відомі як астрофізичні об’єкти: вони мають величезну щільність і гравітацію, що дозволяє їм поглинати навколишню матерію. Ніщо не може вийти з чорної діри. Фізики створюють лабораторні аналоги чорних дір, що відтворюють ті чи інші аспекти поведінки цих об’єктів, причому іноді з використанням явищ, які майже не мають жодного стосунку до гравітації.

Вчені створили пристрій, який вони назвали "звуковою чорною дірою". Його можна надрукувати на 3D-принтері та встановити безпосередньо в уже існуючу трубу. Цей пристрій натхненний здатністю чорних дір поглинати матерію та випромінювання, але він поглинає звук.

Цей пристрій використовує незвичайну властивість звукових хвиль: за певних умов їх можна поступово уповільнювати настільки, що вони фактично ніколи не досягають кінцевої точки свого шляху. Таким чином зникають відлуння та шум усередині трубопроводів, зазначають вчені.

Секрет зникнення звуку криється в конструкції пристрою. Подібно до того, як астрофізична чорна діра насправді не є дірою, так і її звуковий аналог — це не порожнеча, а ретельно спроектована структура, що змінює характер поширення звуку в трубі.

Вчені провели випробування "звукової чорної діри" в лабораторії й задоволені результатом: хоча повністю усунути звукове відлуння не вдалося, шум майже зник. Дослідники зазначають, що цей пристрій можна використовувати для боротьби з шумом у системах вентиляції, кондиціонування або навіть у звичайному водопроводі.

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