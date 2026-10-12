Физики создали на Земле черную дыру: внезапно исчез почти весь звук

Ученые создали “звуковую черную дыру”, которая способна снизить уровень шума в системах вентиляции и водопроводах.

Звук вырывается из бесчисленных источников и отражается от поверхностей в виде эха. Бывают ситуации, когда эхо создает проблемы. Например, в системах вентиляции, кондиционирования, промышленных вытяжках или даже обычном водопроводе. Звук распространяется внутри труб и воздуховодов, и, натыкаясь на препятствие может начать создавать сильный шум. Физики разработали компактное устройство, которое поглощает звук, как черная дыра поглощает любую материю. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Acoustics, пишет ScienceAlert.

Черные дыры известны как астрофизические объекты: они имеют огромную плотность и гравитацию, что позволяет им поглощать окружающую материю. Ничто не может выйти из черной дыры. Физики создают лабораторные аналоги черных дыр, воспроизводящие те или иные аспекты поведения эти объектов, причем иногда с использованием явлений, не имеющих почти никакого отношения к гравитации.

Ученые создали устройство, которое они назвали "звуковой черной дырой". Его можно напечатать на 3D-принтере и установить непосредственно в уже существующую трубу. Это устройство вдохновлено способностью черных дыр поглощать материю и излучение, но оно поглощает звук.

Это устройство использует необычное свойство звуковых волн: при определенных условиях их можно постепенно замедлять настолько, что они фактически никогда не достигают конечной точки своего пути. Таким образом исчезает эхо и шум внутри трубопроводов, говорят ученые.

Секрет исчезновения звука кроется в конструкции устройства. Подобно тому, как астрофизическая черная дыра на самом деле не является дырой, так и ее звуковой аналог — это не пустота, а тщательно спроектированная структура, изменяющая характер распространения звука в трубе.

Ученые провели испытание "звуковой черной дыры" в лаборатории и довольны результатом, хотя полностью звуковое эхо устранить не удалось, шум почти исчез. Исследователи говорят, что это устройство можно использовать для борьбы с шумом в системах вентиляции, кондиционирования или даже обычном водопроводе.

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