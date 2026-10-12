Обнаружены астероиды с рекордной скоростью вращения: их не должно существовать

Новое исследование указывает на то, что ученые имеют неверное представление о структуре астероидов между Марсом и Юпитером.

Астрономы обнаружили два огромных астероида с рекордной скоростью вращения. Они вращаются вокруг своей оси настолько быстро, что должны были давно разрушиться и все же они существуют. Это значит, что космические камни в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером намного прочнее, чем считали ученые. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет New Scientist.

Исследователи из Вашингтонского университета в Сиэтле изучили одни из первых данных, полученных обсерваторией имени Веры Рубин (начала работу в июне этого года) во время наблюдения за астероидами в главном поясе астероидов. Ученые измерили скорость вращения 260 космических камней.

Оказалось, что 66 из них имеют чрезвычайно высокую скорость вращения: они совершают полный оборот менее чем за 2,2 земных часа. Но это предел, при котором астероиды теоретически уже не могут существовать как единое целое под действием собственной гравитации и должны разлетаться на части.

Еще больше удивила астрономов скорость вращения двух огромных астероидов, размером более 2 км Фото: New Scientist

Еще больше удивила астрономов скорость вращения двух огромных астероидов, размером более 2 км. Каждый из них совершает полный оборот всего за 5 земных минут. Раньше астрономы никогда не наблюдали такую высокую скорость вращения у астероидов такого размера.

Считается, что такие крупные астероиды сформировались за счет постоянных столкновений космических камней и представляют собой груду щебня, удерживаемую гравитацией. Это значит, что при такой скорости вращения они должны разрушаться. По словам ученых, новое открытие указывает на то, что такие астероиды на самом деле представляют собой монолитные объекты и они намного прочнее, чем предполагалось.

Авторы исследования считают, что, вероятно, модели столкновений астероидов на протяжении истории Солнечной системы, составляющей 4,6 млрд лет, неверны. Возможно, эти астроиды сохранились в первозданном виде с самого начала существования Солнечной системы.

Расчеты показывают, что человек, который находится на поверхности одного из двух очень быстрых астероидов, перемещался бы со скоростью более 100 км/ч. Удержаться на поверхности такого камня было бы очень сложно. Ученые пока не знают, каким образом смогли набрать такую скорость вращения два космических камня, но надеются это выяснить.

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