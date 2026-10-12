Виявлено астероїди з рекордною швидкістю обертання: їх не повинно існувати

Нове дослідження вказує на те, що вчені мають хибне уявлення про структуру астероїдів між Марсом і Юпітером.

Астрономи виявили два величезні астероїди з рекордною швидкістю обертання. Вони обертаються навколо своєї осі настільки швидко, що мали б давно зруйнуватися, але все ж існують. Це означає, що космічні камені в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером набагато міцніші, ніж вважали вчені. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише New Scientist.

Дослідники з Вашингтонського університету в Сіетлі проаналізували одні з перших даних, отриманих обсерваторією імені Віри Рубін (яка розпочала роботу в червні цього року) під час спостереження за астероїдами в головному поясі астероїдів. Вчені виміряли швидкість обертання 260 космічних каменів.

Виявилося, що 66 із них мають надзвичайно високу швидкість обертання: вони роблять повний оберт менш ніж за 2,2 земні години. Але це межа, за якої астероїди теоретично вже не можуть існувати як єдине ціле під дією власної гравітації і повинні розлітатися на частини.

Ще більше здивувала астрономів швидкість обертання двох величезних астероїдів, розміром понад 2 км Фото: New Scientist

Ще більше здивувала астрономів швидкість обертання двох величезних астероїдів, розміром понад 2 км. Кожен із них робить повний оберт лише за 5 земних хвилин. Раніше астрономи ніколи не спостерігали такої високої швидкості обертання у астероїдів такого розміру.

Вважається, що такі великі астероїди утворилися внаслідок постійних зіткнень космічних каменів і являють собою купу щебеню, утримувану гравітацією. Це означає, що при такій швидкості обертання вони повинні руйнуватися. За словами вчених, нове відкриття вказує на те, що такі астероїди насправді є монолітними об’єктами і набагато міцніші, ніж передбачалося.

Автори дослідження вважають, що, ймовірно, моделі зіткнень астероїдів протягом історії Сонячної системи, яка налічує 4,6 млрд років, є неправильними. Можливо, ці астероїди збереглися у первозданному вигляді з самого початку існування Сонячної системи.

Розрахунки показують, що людина, яка перебуває на поверхні одного з двох дуже швидких астероїдів, рухалася б зі швидкістю понад 100 км/год. Утриматися на поверхні такого каменю було б дуже складно. Вчені поки що не знають, яким чином два космічні камені змогли набрати таку швидкість обертання, але сподіваються це з’ясувати.

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