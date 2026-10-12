Не зовсім планета: вперше виявлено земну погоду на дивному світі поза Сонячною системою

Дослідження показує, що величезний об’єкт, який не є планетою, більше нагадує Землю, ніж хто-небудь міг припустити.

Астрономи за допомогою космічного телескопа "Вебб" дослідили планету розміром з Юпітер, яка знаходиться на відстані 7,5 світлових років від нас. З огляду на її хмари та складний хімічний склад атмосфери, ця планета більше нагадує Землю, ніж хто-небудь очікував. Вперше вчені виявили, що щільність водяних хмар на планеті за межами Сонячної системи змінюється з часом, подібно до того, як змінюється погода на Землі. Це відкриття свідчить про те, що фундаментальні закони фізики та хімії, ймовірно, діють як на газових гігантах, таких як Юпітер, так і на світах, які не є ані планетами, ані зірками. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Астрономи отримали нові дані про астрономічний об’єкт WISE 0855. Це найхолодніший із відомих коричневих карликів. Коричневі карлики занадто масивні, щоб вважатися планетами, але недостатньо масивні, щоб запустити термоядерний синтез, необхідний для існування зірок.

Температура WISE 0855 становить мінус 7 градусів Цельсія, маса цього коричневого карлика у 2 рази більша за масу Юпітера, але за розмірами він практично такий самий, як і найбільша планета Сонячної системи. Дослідники зазначають, що цей об’єкт виглядає і поводиться як планета, хоча це не планета. Вчені вперше змогли виявити, що в атмосфері світила за межами Сонячної системи водяні хмари змінюють свою щільність: вона то збільшується, то зменшується.

Коричневі карлики занадто масивні, щоб вважатися планетами, але недостатньо масивні, щоб запустити термоядерний синтез, необхідний для існування зірок Фото: коричневый карлик

При температурі мінус 7 градусів Цельсія навколо цього коричневого карлика можуть існувати хмари з водяної пари. Це робить WISE 0855 унікальною природною лабораторією для вивчення взаємодії хмар та атмосферної хімії за межами Сонячної системи.

Дослідження показало, що на атмосферу WISE 0855 впливають щонайменше два одночасні процеси: зміна щільності водяних хмар у верхніх шарах атмосфери у міру обертання об’єкта та винесення хімічних речовин із глибоких шарів вгору за рахунок конвекції. При цьому відбувається постійне перемішування хімічних речовин. На Юпітері відбуваються подібні процеси.

За словами вчених, вони спостерігали практично в режимі реального часу, як хмари з водяної пари то стають щільнішими, то розріджуються, а газові маси піднімаються з глибини, а потім опускаються назад.

За словами вчених, справжня цінність цього відкриття полягає в тому, що воно дає уявлення про атмосфери планет загалом. Фундаментальні фізичні процеси, такі як конвекція, утворення хмар і хімічні реакції, які визначають стан Юпітера, керують і цим дуже холодним коричневим карликом.

Хоча коричневі карлики й не є повноцінними планетами, вони демонструють поведінку, характерну для планет. Існують фундаментальні закони фізики та хімії, які застосовуються до всіх цих світів, зазначили вчені.

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