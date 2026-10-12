Інопланетяни на Марсі: речовина з тютюнового диму могла сприяти виникненню життя

Вчені з’ясували, де саме слід шукати потенційне позаземне життя на Червоній планеті.

У минулому на поверхні Марса було багато рідкої води. Нове дослідження припускає, що частина цієї води могла містити формальдегід. Він міг запускати хімічні реакції, які могли призвести до утворення органічних молекул, необхідних для виникнення життя. Результати дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише EarthSky.

Вчені виявили чимало доказів того, що в минулому на поверхні Марса були річки, озера і, можливо, навіть океан із рідкої води. Також припускають, що на Червоній планеті могло існувати життя. Вчені вважають, що важливу роль у зародженні життя міг відіграти формальдегід (CH₂O) — безбарвний газ із різким запахом, який є однією зі складових тютюнового диму та вихлопних газів автомобілів.

Як показало дослідження, у давній атмосфері Марса утворювався формальдегід. За словами вчених, під час змішування формальдегіду з водою відбуваються хімічні реакції, які призводять до утворення цукрів, амінокислот та інших складних органічних молекул. Саме ці молекули необхідні для зародження життя.

Моделювання показало, що приблизно 3,8 — 3,6 мільярда років тому ультрафіолетове випромінювання розщеплювало молекули води в атмосфері Марса. Відокремлений водень сприяв утворенню формальдегіду, вступаючи в реакцію з вуглецем і киснем.

Потім разом із дощами цей формальдегід потрапляв на поверхню Червоної планети. Вчені вважають, що в районах із великою кількістю води містилося більше формальдегіду.

З’ясувалося, що найбільше дощів випадало, а отже, найбільше формальдегіду накопичувалося в гірських районах Червоної планети.

Вчені вважають, що на Марсі існували ділянки поверхні, які були найбільш сприятливими для зародження життя. Саме там слід шукати сліди його присутності.

Варто зазначити, що вчені не стверджують, що зараз на Марсі є позаземне життя, але воно могло існувати там у минулому. Якщо висновки дослідження є правильними, то майбутні місії на Марс зможуть виявити ознаки існування позаземного життя в районах, які визначили вчені.

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