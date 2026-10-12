Схожа на Землю планета знаходиться в сусідній системі з двома сонцями, вважають вчені (фото)

Астрономи дійшли висновку, що планети, які потенційно придатні для життя, можуть існувати у подвійних зоряних системах. Одна з таких планет може знаходитися поруч із нами.

Першою зоряною системою, для якої було передбачено наявність планет, стала 70 Змієносця ще в 1855 році. Майже 200 років астрономи шукають планети в цій системі. Тепер же вчені дійшли висновку, що потенційно придатні для життя планети можуть існувати в подвійних зоряних системах. Цілком можливо, що планета, схожа на Землю, знаходиться на близькій відстані за космічними мірками: у системі 70 Змієносця. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише ScienceAlert.

Сонячна система є незвичайною тим, що більшість зірок існують у парах, а наше Сонце — самотнє. Припускається, що система з двома зірками може бути надто нестабільною для існування планет земного типу в зоні придатності для життя однієї із зірок. Зона придатності для життя — це область навколо зірки, де умови дозволяють планеті бути придатною для життя. Нове дослідження показує, що це не так.

Астрономи дослідили відому подвійну зоряну систему 70 Змієносця, яка розташована на відстані 16 світлових років від нас, а це близько за космічними мірками. Система складається з двох зірок класу "помаранчевий карлик". Такі зірки менші й холодніші за Сонце. Більша за розміром зірка 70 Змієносця А має приблизно 88 % маси Сонця, а менша за розміром 70 Змієносця B — 73 %. При цьому, хоча обидві зірки й молодші за Сонце приблизно на 1,6 мільярда років (їм близько 3 млрд років), вони можуть прожити 70 мільярдів років. Це в 7 разів більше, ніж тривалість життя нашого Сонця.

У центрі фотографії видно систему 70 Змієносця Фото: ScienceAlert

Астрономи для свого моделювання використовували нові та архівні дані, щоб з’ясувати, чи може в системі 70 Змієносця існувати потенційно придатна для життя кам’яниста планета розміром із Землю. Дослідження показало, що така планета дійсно може мати стабільну орбіту, але вона повинна обертатися навколо зірки більшого розміру.

Також астрономи спростували попередні припущення про те, що в цій системі можуть бути газові гіганти розміром з Юпітер. Дані спостережень, включені в моделювання, показали, що на відстані до 5 астрономічних одиниць від головної зірки або далі планет класу газовий гігант не може бути. Нагадуємо, що саме на відстані 5 астрономічних одиниць (приблизно 780 млн км) від Сонця у нашій Сонячній системі розташована планета Юпітер.

Астрономи зазначають, що сучасні телескопи поки що не дають змоги виявити планету чи планети земного типу в системі 70 Змієносця. Але це зможе зробити космічна обсерваторія NASA Habitable Worlds Observatory, яка зараз перебуває на стадії розробки.

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