Китай доставив з Місяця дивне залізо: виявили вперше і його там не повинно бути

Китайська місія "Чан'е-6" доставила з зворотного боку Місяця зразки гірських порід, у яких було виявлено загадкове гамма-залізо.

У 2024 році китайський космічний апарат "Чан'є-6" здійснив посадку на зворотньому боці Місяця, зібрав там близько 2 кг зразків гірських порід і доставив їх на Землю. Це була перша в історії доставка зразків із зворотного боку Місяця. Відтоді дослідження зразків тривають. Дослідники вперше виявили у зразках гамма-залізо, і це спантеличило вчених. Справа в тому, що така форма заліза є стабільною лише при температурі від 912 до 1394 градусів Цельсія, але на Місяці холодніше. Результати дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише IFLScience.

Кристалічна решітка заліза буває кубічною, і форма цієї структури залежить від температури та тиску. Звичайне залізо, яке ми всі знаємо, є альфа-залізом (α-Fe). Атоми утворюють об’ємно-центрировану кубічну решітку. Таке залізо перебуває у стабільному стані при температурах нижче 910 градусів Цельсія.

За інших умов можливі й інші форми заліза. Атоми гамма-заліза (γ-Fe) утворюють гранецентричну кубічну решітку. І ця форма заліза може існувати в стабільному стані лише за дуже високої температури: від 912 до 1394 градусів Цельсія.

Опора посадкового модуля "Чан'е-6" на Місяці Фото: CNSA

На поверхні Місяця найпоширенішими є альфа-залізо та сплави заліза з нікелем. Тому вчені були здивовані тим, що виявили в місячних зразках гамма-залізо, яке під час охолодження переходить у більш звичну для нас форму. Тобто воно не повинно бути стабільним при нижчих температурах, що спостерігаються на Місяці.

Вчені дійшли висновку, що гамма-залізо могло залишатися стабільним завдяки умовам, які виникають під час падіння метеоритів на поверхню Місяця. Після удару залізо швидко охолоджується, а також у нього потрапляє вуглець. Таким чином відбувається стабілізація гамма-заліза на Місяці, як показує дослідження.

Наразі Місяць не має глобального магнітного поля, але виявлене гамма-залізо можна використовувати для дослідження магнітного поля, яке існувало в минулому. Ця форма заліза зберігає в собі інформацію про давній магнетизм.

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