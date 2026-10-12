Китай доставив з Місяця дивне залізо: виявили вперше і його там не повинно бути
Китайська місія "Чан'е-6" доставила з зворотного боку Місяця зразки гірських порід, у яких було виявлено загадкове гамма-залізо.
У 2024 році китайський космічний апарат "Чан'є-6" здійснив посадку на зворотньому боці Місяця, зібрав там близько 2 кг зразків гірських порід і доставив їх на Землю. Це була перша в історії доставка зразків із зворотного боку Місяця. Відтоді дослідження зразків тривають. Дослідники вперше виявили у зразках гамма-залізо, і це спантеличило вчених. Справа в тому, що така форма заліза є стабільною лише при температурі від 912 до 1394 градусів Цельсія, але на Місяці холодніше. Результати дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише IFLScience.
Кристалічна решітка заліза буває кубічною, і форма цієї структури залежить від температури та тиску. Звичайне залізо, яке ми всі знаємо, є альфа-залізом (α-Fe). Атоми утворюють об’ємно-центрировану кубічну решітку. Таке залізо перебуває у стабільному стані при температурах нижче 910 градусів Цельсія.
За інших умов можливі й інші форми заліза. Атоми гамма-заліза (γ-Fe) утворюють гранецентричну кубічну решітку. І ця форма заліза може існувати в стабільному стані лише за дуже високої температури: від 912 до 1394 градусів Цельсія.
На поверхні Місяця найпоширенішими є альфа-залізо та сплави заліза з нікелем. Тому вчені були здивовані тим, що виявили в місячних зразках гамма-залізо, яке під час охолодження переходить у більш звичну для нас форму. Тобто воно не повинно бути стабільним при нижчих температурах, що спостерігаються на Місяці.
Вчені дійшли висновку, що гамма-залізо могло залишатися стабільним завдяки умовам, які виникають під час падіння метеоритів на поверхню Місяця. Після удару залізо швидко охолоджується, а також у нього потрапляє вуглець. Таким чином відбувається стабілізація гамма-заліза на Місяці, як показує дослідження.
Наразі Місяць не має глобального магнітного поля, але виявлене гамма-залізо можна використовувати для дослідження магнітного поля, яке існувало в минулому. Ця форма заліза зберігає в собі інформацію про давній магнетизм.
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