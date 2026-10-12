Китай доставил с Луны странное железо: обнаружили впервые и его не должно там быть

Китайская миссия “Чанъэ-6” доставила с обратной стороны Луны образцы горных пород, в которых было обнаружено загадочное гамма-железо.

В 2024 году китайский космический аппарат "Чанъэ-6" совершил посадку на обратной стороне Луны, собрал там около 2 кг образцов горных пород и доставил их на Землю. Это была первая в истории доставка образцов с обратной стороны Луны. С тех пор изучения образцов продолжаются. Исследователи впервые обнаружили в образцах гамма-железо и это озадачило ученых. Дело в том, что такая форма железа является стабильной только при температуре от 912 до 1394 градусов Цельсия, но на Луне холоднее. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS, пишет IFLScience.

Кристаллическая решетка железа бывает кубической, и форма этой структуры зависит от температуры и давления. Обычное железо, которые мы все знаем, представляет собой альфа-железо (α-Fe). Атомы образуют объемно-центрированную кубическую решетку. Такое железо находится в стабильном состоянии при температурах ниже 910 градусов Цельсия.

При иных условиях возможны и другие формы железа. Атомы гамма-железа (γ-Fe) образуют гранецентрированную кубическую решетку. И эта форма железа может существовать в стабильном состоянии только при очень высокой температуре: от 912 до 1394 градусов Цельсия.

Опора посадочного модуля "Чанъэ-6" на Луне Фото: CNSA

На поверхности Луны наиболее распространены альфа-железо и сплавы железа с никелем. Поэтому ученые были озадачены тем, что они обнаружили в лунных образцах гамма-железо, которое при охлаждении переходит в более привычную нам форму. То есть оно не должно быть стабильным при более низких температурах, наблюдаемых на Луне.

Ученые пришли к выводу, что гамма-железо смогло быть стабильным благодаря условиям, которые возникают при падении метеоритов на поверхность Луны. После удара железо быстро остывает, а также в него попадает углерод. Таким образом происходит стабилизация гамма-железа на Луне, как показывает исследование.

Сейчас у Луны нет глобального магнитного поля, но обнаруженное гамма-железо можно использовать для изучения магнитного поля, которое было в прошлом. Эта форма железа хранит в себе информацию о древнем магнетизме.

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