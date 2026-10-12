Создана живая “химера”, которая колонизует Марс для людей: кто полетит на планету

Исследователи считают, что с помощью нового микроорганизма можно создать плодородную почву, а также построить города на Красной планете.

Новый генетически модифицированный микроорганизм может однажды помочь человечеству колонизировать Марс, считают ученые. Исследование опубликовано на сервере препринтов bioRxiv, пишет Space.

До сих пор на Марс отправляли только беспилотные миссии, но космические агентства, в частности NASA, планируют не только отправить астронавтов на Красную планету, но и создать там колонию.

Доставлять ресурсы для жизни людей на Марсе с Земли очень дорого, а потому ученые ищут способы использовать марсианские ресурсы для получения воздуха, пищи, воды, строительных материалов и многого другого. Считается, что необходимо изменить Марс для того, чтобы он стал более пригоден для жизни людей и других земных организмов.

Исследователи разработали микроорганизм, который, по их мнению, может помочь изменить Красную планету и колонизировать ее. По словам ученых, этот микроорганизм должен помочь создать плодородную почву для выращивания растений, получить кислород для дыхания, пищу, а также поможет в строительстве зданий.

Напоминаем, что почва на Марсе хотя и содержит необходимые вещества для выживания земных форм жизни, она токсична, ведь там находятся, например, перхлораты и соли. Поэтому растения там вырастить практически невозможно.

Ученые создали генетически модифицированный микроорганизм под названием sPL.001, способный существовать в условиях Марса. Он может разеваться в токсичной среде делать ее более благоприятной для роста растений.

Этот организм также способен производить биопластик, материал, который используют для изготовления самых разных изделий на Земле. Такой пластик поможет построить жилые модули на Марсе.

По словам ученых, на Марсе в изобилии представлены все ресурсы, необходимые для жизни. Жизнь может развиваться, используя исключительно питательные вещества из необработанной марсианской почвы.

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