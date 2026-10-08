Облако на Марсе длиной 1800 км нарушает законы физики: оно не должно существовать (фото)

Астрономы выяснили, что гигантское облако на Красной планете появляется благодаря процессу, который считался невозможным и его нигде еще не наблюдали.

В южном полушарии Марса почти каждое утро появляется облако длиной от 1600 до 1800 км, которое затем быстро исчезает. Оно получило название AMEC (Arsia Mons Elongated Cloud, вытянутое облако над горой Арсия). Физика этого облака противоречит всем известным физическим принципам земных метеорологических явлений. В условиях Красной планеты такое облако не должно существовать. Теперь же ученые выяснили, что появление облака можно объяснить с помощью экзотической физики, которую никогда не видели ни на Земле, ни на других мирах Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, пишет Live Science.

Еще в 2018 году космический аппарат Mars Express обнаружил странное вытянутое облако, состоящее из замерзшего водяного пара, получившее название AMEC. Оно почти каждое утро весной и летом появляется над потухшим вулканом под названием гора Арсия высотой 20 км. Это облако существует всего несколько часов в день, после чего исчезает.

Гора Арсия на Марсе имеет высоту 20 км. Это вторая по высоте гора на Красной планете Фото: NASA

Все эти годы ученые пытались понять, как может возникать облако из замороженной воды в атмосфере Марса, где почти нет водяного пара, да еще и такого огромного размера, что нехарактерно для Красной планеты. Когда ученые отказались от традиционной физики земных метеорологических явлений, они нашли объяснение загадочному облаку на Марсе. Для этого в моделировании использовалась экзотическая физика, которая никогда не наблюдалась.

Моделирование показало, что AMEC — это орографическое облако. На Земле такие облака возникают, когда влажный воздух встречает на своем пути гору и поднимается вверх с помощью ветра. При подъеме влажный воздух охлаждается и водяной пар превращается в кристаллы льда, формируя облако. Но марсианский аналог нельзя объяснить теми же процессами, что происходят на Земле.

Моделирование показало, что AMEC — это орографическое облако Фото: ESA

На нашей планете орографические облака возникают, когда водяной пар конденсируется в ледяные кристаллы, формирующиеся вокруг мельчайших атмосферных частиц, в частности пыли. Хотя в атмосфере Марса много пыли, там этот механизм не работает. Водяной пар на Красной планете превращается напрямую в кристаллы льда без участия атмосферных частиц. Это напоминает появление капель конденсата посреди комнаты, а не на оконном стекле, говорят ученые.

Облако AMEC на Марсе Фото: ESA

Моделирование показало, что, когда воздух на Марсе поднимается по склонам горы Арсия, образуется мощная волна, выбрасывающая воздух в верхние слои атмосферы Красной планеты. Там температура воздуха резко снижается. Это приводит к быстрому замерзанию водяного пара. Но откуда берется вода, которой почти нет в атмосфере Марса? Дело в том, что большая часть воды берется из толстого слоя инея, которым покрыта вершина горы Арсия.

Теперь ученые считают, что подобный физический процесс в атмосферах других планет все же возможен, осталось его только обнаружить. Возможно, нечто подобное происходит и в очень высоких слоях атмосферы Земли.

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