Спутники США, которые отслеживали угрозу Третьей мировой войны, выведены из строя

Космические силы США вывели из эксплуатации два последних спутника секретной оборонной программы, которая началась 56 лет назад.

В конце 1970 года военные США запустили первый из серии спутников, предназначенных для обнаружения запусков ядерных ракет со стороны СССР. За период до 2007 года в космос было запущено 23 секретных спутника. До сентября 2026 года два последних аппарата продолжали свою работу на очень большой высоте над Землей. Теперь Космические силы США завершили программу, которая началась еще в эпоху холодной войны. Два последних спутника переведены на "космическое кладбище", пишет Gizmodo.

Космические силы США объявили о завершении программы Defense Support Program (DSP). Это значит, что группировка спутников, которая в годы холодной войны служила системой раннего предупреждения о запусках ядреных ракет со стороны СССР, прекратила свою роботу. Два последних спутника из этой группировки, которые работали до сентября этого года на высоте 35 888 километров, были переведены на более высокую орбиту, так называемое "космическое кладбище".

Спутники программы DSP были оснащены инфракрасными датчиками, которые позволяли фиксировать интенсивное тепловое излучение ядреных баллистических ракет. Секретные спутники сканировали поверхность Земли примерно шесть раз в минуту в поисках признаков запуска ракет.

После завершения холодной войны военные США использовали спутники DSP во время военных конфликтов для обнаружения запусков ракет, например, во время операции "Буря в пустыне" в 1990–1991 годах. Также эти спутники использовали для обнаружения признаков стихийных бедствий, таких как извержения вулканов и лесные пожары.

С конца 1970 года по 2007 год военные США запустили на орбиту 23 спутника программы DSP. Пи этом каждый следующий космический аппарат был улучшенной версией предыдущего. Например, самые первые спутники весили около 900 кг и имели на борту 2000 инфракрасных датчиков. Последние спутники весили уже почти 2400 кг и имели на борту 6000 инфракрасных датчиков. Также эти спутники могли работать более 12 лет, в то время как первые аппараты секретной группировки работали в течение одного года.

Американские военные после 2007 года начали разрабатывать инфракрасные спутники нового поколения для раннего обнаружения запусков ядерных ракет. В 2011 году состоялся запуск первой партии спутников Space Based Infrared System, а на 2027 года запланирован запуск более новых спутников Next-Generation Overhead Persistent Infrared.

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