Супутники США, які відстежували загрозу Третьої світової війни, виведені з ладу

Космічні сили США вивели з експлуатації два останні супутники секретної оборонної програми, яка розпочалася 56 років тому.

Наприкінці 1970 року військові США запустили перший із серії супутників, призначених для виявлення запусків ядерних ракет з боку СРСР. До 2007 року в космос було запущено 23 секретних супутники. До вересня 2026 року два останні апарати продовжували свою роботу на дуже великій висоті над Землею. Тепер Космічні сили США завершили програму, яка розпочалася ще в епоху холодної війни. Два останні супутники переведені на "космічне кладовище", пише Gizmodo.

Космічні сили США оголосили про завершення програми Defense Support Program (DSP). Це означає, що угруповання супутників, яке в роки холодної війни слугувало системою раннього попередження про запуски ядерних ракет з боку СРСР, припинило свою роботу. Два останні супутники з цієї групи, які працювали до вересня цього року на висоті 35 888 кілометрів, були переведені на вищу орбіту, так зване "космічне кладовище".

Супутники програми DSP були оснащені інфрачервоними датчиками, які дозволяли фіксувати інтенсивне теплове випромінювання ядерних балістичних ракет. Секретні супутники сканували поверхню Землі приблизно шість разів на хвилину у пошуках ознак запуску ракет.

Після завершення холодної війни військові США використовували супутники DSP під час військових конфліктів для виявлення запусків ракет, наприклад, під час операції "Буря в пустелі" у 1990–1991 роках. Також ці супутники використовували для виявлення ознак стихійних лих, таких як виверження вулканів та лісові пожежі.

З кінця 1970 року до 2007 року військові США запустили на орбіту 23 супутники програми DSP. При цьому кожен наступний космічний апарат був вдосконаленою версією попереднього. Наприклад, найперші супутники важили близько 900 кг і мали на борту 2000 інфрачервоних датчиків. Останні супутники важили вже майже 2400 кг і мали на борту 6000 інфрачервоних датчиків. Також ці супутники могли працювати понад 12 років, тоді як перші апарати секретного угруповання працювали протягом одного року.

Після 2007 року американські військові почали розробляти інфрачервоні супутники нового покоління для раннього виявлення запусків ядерних ракет. У 2011 році відбувся запуск першої партії супутників Space Based Infrared System, а на 2027 рік заплановано запуск ще новіших супутників Next-Generation Overhead Persistent Infrared.

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