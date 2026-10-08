У космосі виявлено найвіддаленіший прискорювач частинок: спрямовує струмінь плазми в бік Землі

Вчені виявили найвіддаленіший і найдавніший блазар, який розташований на відстані 8 мільярдів світлових років від нас.

Виявлений об’єкт є потужним космічним прискорювачем частинок. У центрі найвіддаленішого та найдавнішого блазара розташована надмасивна чорна діра, яка випускає струмені плазми в бік нашої планети. Результати дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Активні надмасивні чорні діри в центрах великих галактик поглинають величезні обсяги навколишнього газу та пилу. Надзвичайно сильна гравітація чорної діри змушує газ і пил, що обертаються навколо неї, дуже яскраво світитися. Таким чином виникає квазар, світло якого може затьмарити світло всіх зірок у галактиці, де він знаходиться. Але чорна діра поглинає не всю матерію: частина її спрямовується до полюсів чорної діри й виходить у космос майже зі швидкістю світла у вигляді двох струменів з плазми. Якщо обидва струмені або один із них спрямовані в бік Землі, то такий об’єкт називається блазаром.

Астрономи виявили найвіддаленіший і найдавніший блазар, який отримав назву OP 313 і знаходиться на відстані 8 мільярдів світлових років від нас. Це означає, що світло від нього йшло до Землі 8 мільярдів років, і астрономи побачили його таким, яким він був майже через 6 мільярдів років після Великого вибуху. У цей період фаза бурхливого утворення зірок і галактик пішла на спад, і розпочався більш спокійний період історії Всесвіту.

Блазар OP 313 випромінював частинки з дуже високою енергією у вигляді гамма-випромінювання. Саме це випромінювання виявили астрономи й знайшли його джерело.

По суті, надмасивна чорна діра в центрі блазара діє як найпотужніший космічний прискорювач частинок, зокрема електронів, що дозволяє частинкам рухатися майже зі швидкістю світла та набувати дуже високої енергії. Потужний потік гамма-випромінювання був породжений щільним хмарою релятивістських електронів, які рухаються майже зі швидкістю світла.

Отримані результати можуть стати важливим кроком уперед у розумінні природи квазарів. Це одні з найбільш високоенергетичних явищ у космосі серед усіх відомих науковцям.

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